Идеальный побег: в Красноярске конвоиры случайно выпустили обвиняемого прямо из зала суда

В Красноярске конвоиры случайно выпустили обвиняемого прямо из зала суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарочно не придумаешь: идеальный побег совершил житель Красноярска из зала суда. Ему не пришлось применять насилие и брать заложников или рыть подземный ход. Сотрудники полиции сами выпустили его. И гулял бы сейчас гражданин, если бы не одно обстоятельство... Но обо всем по порядку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал собственный источник.

На минувшей неделе в суде Кировского района судья избирал меру пресечения подозреваемым по нескольким делам. Одним из них был обвиняемый по делу о сбыте наркотиков 46-летний гражданин Б. В СИЗО он загремел еще с сентября 2020 года, судья по ходатайству следствия каждые два месяца продлял ему меру пресечения.

24 марта, примерно в 18:20 часов вечера в конвойном помещении находились два подозреваемых, ожидавших своей участи. Уж совсем-совсем тонких подробностей мы не знаем, что произошло в тот момент в помещении. Но в общих чертах: «коллеге» нашего наркоторговца судья отказался продлить меру пресечения и должен был выпустить его то ли под подписку о невыезде, то ли под домашний арест.

Б. решил воспользоваться случаем. И когда к ним заглянул конвоир и назвал фамилию второго обвиняемого, вместо него вызвался наш персонаж. А силовики даже не проверили его документы и повели в зал суда, а затем выпроводили на волю. Как вам такой поворот событий?

За полгода соскучившись по супруге, Б. побежал домой, там взял телефон и... позвонил своему следователю, похвастать, какой он ловкий и находчивый. Вскоре на его руках вновь защелкнулись наручники. На следующий день на него завели новое уголовное преступление. А конвой, допустивший такую оплошность, временно отстранили от службы – до установления всех причин.

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