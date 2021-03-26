В Красноярском крае семья собирает 164 миллиона рублей на укол для больного ребенка

В Лесосибирске семья собирает 164 миллиона рублей на укол для больного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске семья собирает деньги на лечение своего малыша. Ему чуть больше года, а врачи уже поставили диагноз – СМА, спинально-мышечная атрофия. Это звучит, как приговор, ведь лечению заболевание не поддается. Но можно замедлить ее ход и затем в течение всей жизни поддерживать состояние. Для этого необходимы лекарства, они дорогостоящие и семье малыша остается только надеяться на чудо или на помощь добрых людей.

Мама Елена рассказывает «ТВК Красноярск», что помочь Илье может укол препарата Zolgensma. Его стоимость – около 164 миллионов рублей. На сегодняшний день удалось собрать 525 тысяч. А пока он проходит терапию «Спинразой», которая помогает стабилизировать ситуацию, но не останавливает болезнь.

По неподтвержденным данным в Красноярском крае около десятка детей с диагнозом СМА. Периодически объявляются сборы на помощь тому или иному ребенку. Но вот вопрос: откуда такие космические цены на препараты? Один укол Zolgensma – 164 миллиона рублей, инъекция «Спинразы» - 8 миллионов (а их нужно 6 за год – и так до конца жизни). Специалисты поясняют: создание таких медикаментов может обходиться в миллиарды долларов. Поскольку болезнь редкая, затраты на производство не окупаются. Продажи будут небольшими, соответственно, стоимость упаковки – огромной.

Поскольку лекарство новое и недавно стало применяться широко, продолжается изучение его эффективности и переносимости. В перечень лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и территориальную программу государственных гарантий не включен, нет клинических рекомендаций по его применению, притом, что препарат должен вводиться пациентам только в условиях круглосуточного стационара.

И все же, пока у Елены остается надежда на чудо, ей можно помочь. Ее номер: 8-929-301-94-59. А перевести деньги можно по номеру карты 2202 2006 8802 2753. Получатель Дятко Елена Андреевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жизнь стоит 8 миллионов. В Красноярском крае, не дождавшись лечения, умер мальчик с редкой болезнью

СМА — это болезнь, которая постепенно разрушает мышцы, не оставляя никаких шансов на выживание: сначала отказывают мышцы рук, потом ребенок перестает ходить, сидеть, дышать (подробнее).

«Малыш, прости этот мир»: почему мальчик с редкой болезнью умер, не дождавшись лечения

Вихрастый мальчишка задумчиво смотрит с фото в соцсетях. Через три месяца Захару Рукосуеву из Красноярского края должно было исполниться три года, но… 30 января ребенок умер в реанимации краевой детской больницы. У него было редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия (подробнее).

Маленькому Мише Жукову из Мурманска с болезнью СМА иностранцы помогли с дорогими уколами

Мало кто из мурманчан не знает историю годовалого Миши Жукова. У малыша страшный диагноз - SMA l-го типа (спинальная мышечная атрофия, младенческая форма). Если такой ребенок не получит дорогое лечение, то может не дожить до двух лет (подробнее).