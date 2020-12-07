В Красноярске прямо в самолете скрутили боевика. Стоп-кадр видео ФСБ

Десятки пассажиров, стоявших на площадке у трапа самолета в аэропорту Красноярска, стали очевидцами, как люди в штатском выводят из салона и спускают вниз мужчину с азиатской внешностью. Вокруг – несколько сотрудников аэропорта, видимо, для обеспечения безопасности. Тут же неподалеку пожарная машина. После того, как все стихло, самолет с пассажирами благополучно улетел по своему маршруту.

Что же произошло в аэропорту, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю. Это было задержание сторонника террористической организации, деятельность которой запрещена на территории нашей страны. Мужчина проникся идеями радикального ислама и собирался улететь за границу, чтоб там принимать участие в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.

Еще несколько боевиков задержали по месту жительства. Стоп-кадр видео ФСБ

Благодаря тонкой кропотливой работе сотрудники ФСБ пресекли деятельность организации. Как оказалось, в нее вошли граждане одной из среднеазиатских республик, проживавших в краевом центре. Одной из их задач было расширить состав участников, привлечь дополнительные ресурсы из числа новых адептов. Помимо экстремиста, который собирался вылететь из России, задержали еще нескольких человек по месту их жительства. Уголовное дело завели по двум статьям: «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Содействие террористической деятельности».