Конец эпохи: что сделал Андрей Модестов за 11 лет работы в онкоцентре Красноярска

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

Новость об уходе в отставку Андрея Модестова, главврача Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского, была неожиданностью для многих красноярцев. Общественность встала на сторону врача, но увы, ничего не вышло.

В минздраве заявили, что Счетная Палата и ОМС нашли множество нарушений при организации и оказании помощи пациентам. Более того, минздрав решает вопрос о проведении аудита в онкоцентре. Официально Модестов находится на больничном, но сам министр здравоохранения края подтвердил его отставку.

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

«Комсомольская правда-Красноярск» вспоминает, чем запомнился Андрей Модестов на посту главврача Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского.

Развитие Красноярского онкоцентра

Первым достижением Модестова в должности главврача стало присвоение онкоцентру статуса «клинического», что сразу же повысило уровень диспансера. С этого момента и началось превращение онкоцентра из локального учреждения в «гиганта» федерального масштаба.

Полным ходом начался проект реконструкции онкоцентра, включающий три очереди строительства целого комплекса зданий: круглосуточного и дневного стационара, диагностического отделения и поликлиники.

Так, в 2012 году в онкоцентре начали оказывать психологическую помощь онкобольным.

К февралю 2014 года была сдана первая очередь проекта. Появились лечебно-диагностический, палатный и приемно-административные корпуса. Всего – 50 тысяч квадратных метров. С этой даты онкодиспансер стал современным и высокотехнологичным учреждением и центром притяжения для пациентов не только из Красноярского края, но и других регионов.

В 2016 году сдана вторая очередь проекта. Был реконструирован радиологический корпус, появились новая поликлиника на 650 посещений за смену и патологоанатомическое отделение.

Прорывным для Модестова и онкодиспансера стал 2015 год. Началось освоение новых методов лечения. В Центр приезжали лучшие российские и зарубежные специалисты, которые провели 28 мастер-классов. Всего было изучено 47 новых операционных технологий.

Кроме того, в 2015 году диспансер получил 136 федеральных квот на оказание медпомощи и 375 квот за счет фонда ОМС.

В 2017 году диспансер под руководством Модестов вошел в топ-5 лучших онкоцентров России и награжден Национальным союзом «Ассоциации онкологов» медалью Н.Н. Блохина.

В 2019 году были подведены итоги 5-летнего рывка. Так, доля миниинвазивных вмешательств с 2013 года увеличилась с 6% до 26,6 в 2019 году. Расширилось число методов диагностики. На 8 тысяч увеличилось количество госпитализаций – с 20 тысяч в год до 28 тысяч. На 5 тысяч возросло число операций – до 11 674 в 2018 году.

На 2020 год Красноярский краевой клинический онкодиспансер включает в себя:

- 9 лечебных отделений;

- 3 дневных стационара;

- поликлиника;

- пансионат для приезжих пациентов на 65 мест;

- несколько диагностических отделений.

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

Сейчас в учреждении работают более 200 врачей и 300 медсестер, а на базе диспансера действуют 9 кафедр КрасГМУ.

Закат эпохи

В 2017 году началась реализация третьего этапа реконструкции онкоцентра. Мало кто мог подумать, что это и подведет черту под трудом Андрея Модестова на посту главврача. А начиналось все неплохо – со сноса старого хирургического корпуса.

В общей сложности на строительство палатного корпуса и недостающие переходы между корпусами и другие работы из федерального и краевого бюджетов выделено 1,8 млрд рублей. По информации краевого минздрава, ввод в объектов в эксплуатацию будет проходить поэтапно. К концу 2021 года власти планируют ввести 1-й пусковой комплекс.

Несмотря на обнадеживающие отчеты довести дело до конца Андрею Модестову не дали. Краевой министр здравоохранения Борис Немик пояснил, что новым главврачом будет «местный» кандидат. Скажется ли такая кадровая перестановка на ходе строительства, покажет время.