ДОСЬЕ KP.RU: Андрей Модестов

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
Андрей Модестов родился 21 мая 1965 года в Красноярске. В 1988 году, по семейной традиции, окончил Красноярский мединститут. Специальность – лечебное дело. До 1990 года проходил ординатуру по специальности «нервные болезни».
С 1990 по 1993 годы учился в аспирантуре РГМУ им. Н.И. Пирогова в Москве на кафедре гигиены и общественного здоровья. Кандидат медицинских наук.
С 1994 по 1999 год работал в Москве представителем, менеджером и региональным директором в сфере фармацевтики.
В 1999 году вернулся в Красноярск. До назначения на пост главврача «Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского» работал:
- директором ООО «Акация»;
- коммерческим директором ООО «Шрея-мед»;
- гендиректором ООО «Экономикс»;
- директором Центра лабораторной диагностики ;
- с 2003 по 2004 год заместителем главврача Клинической больницы №7;
- с 2006 по 2010 год главврачом Горбольницы №1;
- с 19 января 2010 по 17 марта 2021 года назначен на должность директора красноярского онкоцентра;
- с 2014 года – главный внештатный специалист-онколог минздрава Красноярского края;
- с 2018 года – депутат Горсовета Красноярска;
- в 2020 году избран президентом Ассоциации онкологических организаций Сибири;
Награды и звания
В коллекцию наград Андрея Модестова входят:
- грамота главы города Красноярска;
- почетные грамоты Законодательного Собрания края, Губернатора Красноярского края и минздрава РФ;
- золотой знак Красноярска.
Семья: член врачебной династии
Дед Арсений Константинович – магистр ветеринарных наук. После окончания Тартусского университата Эстонии переехал в Красноярск. С 1939 года работал заместителем руководителя Зооветуправления Красноярского края.
Бабушка Эсфирь Моисеевна Гуфенберг также была ветеринаром. С 1939 года она трудилась главным ветврачом Красноярского мясокомбината. Участвовала в Великой Отечественной войне ветеринаром в конном полку. Награждена медалью «За отвагу» и орденом «Красной Звезды».
Отец Арсений Арсеньевич в 1966 году закончил Красноярский мединститут. Сейчас он заведующий центральной лабораторией соцпедиатрии ФНЦ «Здоровье детей» РАМН Москвы.
Мать Тамара Александровна – в 1968 году закончила Красноярский мединститут. Врач-лаборант высшей категории.
Брат Евгений Арсеньевич – кандидат медицинских наук. Уже 21 год работает врачом-методистом в Красноярском госпитале ВОВ и совмещает должность стоматолога.