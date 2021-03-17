Андрей Модестов, главврач краевого онкодиспансера, уходит в отставку

Андрей Модестов Фото: КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»

В отставку ушел главврач краевого онкодиспансера Андрей Модестов. Информацию об этом подтвердил телекомпании «ТВК» руководитель Минздрава Борис Немик. Он рассказал, что такое решение принято в связи с ротацией кадров в федеральном минздраве. Новая кандидатура на вакантную должность уже рассматривается, руководителем станет местный специалист.

- Требования к развитию онкологической помощи серьезно возросли. Есть задачи, которые до сих пор решить не удалось,– сказал Борис Немик.

Министра подчеркнул, что состав онкоцентра войдут новые корпуса. Строительство ведется за счет средств краевого бюджета, но региональный Минздрав обратится в Минздрав РФ за получением федерального софинансирования.

- Мы обратились в Минздрав России в том числе за получением в том числе федерального софинансирования. Мы получаем много предложений от инвесторов по развитию наших медицинских организаций. Не только по онкологии, но и по краевой больнице, 20 больнице – там, где требуются серьезные инвестиции, такие программы будут развиваться, - подчеркивает Немик.

В пресс-службе онкоцентра заявили, что Модестов сейчас находится на больничном, а про его отставку у них нет информации. «Комсомольская правда»-Красноярск попыталась связаться с Андреем Модестовым, но он свою отставку комментировать отказался.