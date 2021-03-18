Экс-главврач онкологического центра Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края

Фото: Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им А.И. Крыжановского

Уход с поста главного врача Красноярского онкологического центра сейчас активно обсуждается в информационном пространстве. Для многих это стало полной неожиданностью, ведь Андрей Модестов руководил медицинским учреждением 11 лет и при нем оно достигло больших успехов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, Андрей Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать советником по здравоохранению. В новой должности он продолжит курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями.

Борьба с онкологическими заболеваниями входит в нацпроект «Здравоохранение». Программа предусматривает открытие до 2024 года в крае 20 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в межрайонных больницах, а также в крупных многопрофильных медучреждениях Красноярска, Железногорска и Зеленогорска. В настоящее время в регионе уже открыто 13 таких центров, еще четыре планируется создать в текущем году. Открытие центров обеспечит доступность медицинской помощи по профилю «онкология» по месту проживания пациент