Видео задержания директора компании, поставляющей овощи для школ Красноярска опубликовали в СК

Скриншот с видео СК

В Красноярске появилось видео задержанного председателя СПК «Алёнушка». Руководителю было предъявлено обвинение в уголовном деле «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждённого из-за массового отравления детей школьным питанием.

Как сообщают в Следкоме, председателю кооператива была избрана мера пресечения в виде наложения запрета определенных действий.

Именно на складах СПК «Алёнушка» был найден иерсиниоз, послуживший причиной отравления более сотни детей. 115 школьников пообедали зараженными овощами, большая часть из них оказалась в больнице.

Организация поставляла эти овощи для первичной обработки и упаковки другой компании – ООО «Респект», директора которого объявили в розыск. Следственный комитет не смог установить нынешнее местонахождения руководителя.

Напомним, все началось в середине февраля: дети из разных школ Октябрьского и Советского районов один за другим стали жаловаться на боли в животе, многих тошнило, поднималась температура. Причина выяснилась быстро – еда в столовой, а конкретно – салат из морковки и яблок.

Питание в Красноярске централизованное, поэтому зараженные овощи попали на стол сразу в два десятка столовых... С 18 февраля по 3 марта выявили 114 заболевших, около половины детей положили в больницу, остальные лечились дома. Следком, прокуратура, Роспотребнадзор – эти ведомства занимаются расследованием.

На сегодняшний день известно, что материалы прокурорской проверки передали в СК.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора приостановило реализацию более 4,7 тонн овощей – это капуста и полуфабрикаты в вакууме (картофель, морковь, свекла, лук), которые поставляли СПК «Аленушка» и ООО «Респект» в компанию ООО «Развитие», организующую питание учащихся. По итогам проверки выяснилось, что в складских и производственных помещениях СПК «Аленушка» живут мыши и крысы, которые могут разносить иерсиниоз. А в работе ООО «Развитие» и ООО «Респект» найдено множество нарушений обязательных требований.

Также по итогам разбирательств деятельность ООО «Развитие» и СПК «Аленушка» приостановили на 85 дней.

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