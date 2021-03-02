В Красноярске после массового отравления в школах госпитализировано 56 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после массового отравления школьников в больницы госпитализированы 56 детей. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это пациенты, у которых зафиксированы клинические проявления иерсиниозной инфекции. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и под усиленным наблюдением врачей.

Напомним, что в конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о недомогании у детей, питавшихся в столовой нескольких школ. В список попали учебные заведения микрорайона Солнечного и Октябрьского района. Симптомы явственно указывали на пищевое отравление. Прокуратура города инициировала проверку. На основании полученных материалов полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ).

Подключились в обязательном порядке и специалисты регионального Роспотребнадзора. Они сообщают, что общее количество случаев отравления достигло 70 человек. По предварительному заключению причиной могло стать употребление учащимися пищи, приготовленной с нарушением технологического процесса. А именно – овощного салата.

Есть основание полагать, что поставщик нарушил требования санитарного законодательства. Уже взяты смывы с оборудования, инвентаря, санитарной одежды, также проведены лабораторные исследования пищевых продуктов. На деятельность поставщика наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Сейчас в школах проводится полная дезинфекция.

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