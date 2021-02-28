Массовое отравление школьников в Красноярске: прокуратура начала проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

Информацию о массовом отравлении школьников в Советском районе Красноярска сейчас проверяет прокуратура города. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе ведомства, сообщения стали поступать из социальных сетей и мессенджеров, затем о них заговорили в местных СМИ. В частности, называются школы № 115, 144, 156, детский сад № 303.

У детей признаки кишечной инфекции, симптоматика сходная: рвота, тошнота, покраснение кожи, температура, слабость и головная боль. Многие родители пишут, что обратились за помощью к медикам, правда, точное количество таких вызовов не уточняется.

Прокурорская проверка проводится совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Учебные заведения проверят на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей. И уже после проверки на основе полученных результатов будет приняты меры прокурорского реагирования.