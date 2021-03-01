В Красноярске 70 школьников попали в больницу с отравлением

В Роспотребнадзоре рассказали подробности о массовом отравлении школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске произошло массовое отравление школьников. Медики зафиксировали около 70 случаев. У детей выявлена иерсиниозная инфекция с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз». Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора, ведомство в срочном порядке начало проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

- Предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции – овощи (салаты), изготовленные с нарушением технологического процесса. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Уже взяты смывы технологического оборудования, инвентаря, санитарной одежды, также проведены лаборатные исследования пищевых продуктов. Результаты говорят, что поставщик нарушил требования санитарного законодательства.

Во всех школах, работающих с данным поставщиком продуктов, управление приостановило приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки.

На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Прекращено поступление небезопасной продукции в образовательные организации.

Сейчас в школах проводится полная дезинфекция. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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У детей признаки кишечной инфекции, симптоматика сходная: рвота, тошнота, покраснение кожи, температура, слабость и головная боль. Многие родители пишут, что обратились за помощью к медикам, правда, точное количество таких вызовов не уточняется. (Подробности)