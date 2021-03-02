Количество отравившихся в Красноярске школьников увеличилось до 91 Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество отравившихся в Красноярске школьников увеличилось до 91. Пострадавшие – дети в возрасте от 7 до 14 лет из 25 школ Советского и Октябрьского района. Причем в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания. Об этом сообщает министерство здравоохранения края со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что по данному факту прокуратура города инициировала проверку. На основании полученных материалов полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ). Установлено, что доставкой продуктов во все школы, где произошло отравление, занимался один и тот же поставщик. Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете его деятельности, материалы дела направлены в суд.

В пищеблоках школ, в помещениях поставщика и производителя овощной продукции были отобраны пробы на возбудителя инфекции и другую патогенную микрофлору. ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах в таких блюдах, как салат из моркови с яблоками, салат «Витаминный» и в пробах овощной продукции от поставщика.

В министерстве здравоохранения края уточнили, что в медицинские учреждения Красноярска госпитализированы 56 детей, у которых зафиксированы клинические проявления иерсиниозной инфекции. Все они находятся под пристальным наблюдением врачей.

На пищеблоках в школах, где выявлены случая заражения, проведена дезинфекция. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки

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