Известный российский исполнитель шансона Ярослав Сумишевский поделился с поклонниками фотографиями первого семейного праздника после гибели его супруги. Недавно сыну исполнителя, Мирославу, исполнилось 4 года.Было решено устроить небольшое торжество в кругу близких людей. Праздник прошел в детском кафе с большим тортом, свечками и поздравительной песней, которую для сына исполнил его папа.На видеоролике видно, как малыш радуется празднованию, как горят его глаза при виде зажженных свечек. Ярослав улыбается и изо всех сил старается поддержать радостную атмосферу для именнинка, но в некоторые моменты заметно тоску в глазах. Певец сильно страдает без супруги и скучает за ней.Это заметно и по его опубликованным фотографиям. Помимо праздничных фотографий сына, в сториз артист публикует снимок, сделанный в один из дней рождения Мирослава. Там Наталья Сумишевская держит маленького Мирослава на руках во время крестин.А в своем публичном поздравлении Ярослав написал такие строки:- Мои сын, моя надежда и мои лучик света. Твоя мама гордится тобои и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самои лучшеи , самои доброи и заботливои . Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твои Папа!Напомним, что Наталья Сумишевская скончалась не проходя в сознание после серьезной аварии в Красноярском крае.Трагическое ДТП произошло в конце января. На 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое, автомобиль Toyota Highlander, управляемый председателем союза десантников Александром Гуляковым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте, а его пассажиры, Ярослав Сумишевский вместе с супругой, были доставлены в больницу. 6 февраля певец сообщил о том, что его жена Наталья умерла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мой будущий защитник»: певец Сумишевский впервые показал сына после трагической гибели супругиРоссийский певец Ярослав Сумишевский впервые со дня гибели жены показал поклонникам своего трёхлетнего сына Мирослава. Исполнитель опубликовал сына в разделе stories на своей страничке 23 февраля. (подробности)«До сих пор живу как в страшном сне»: Сумишевский рассказал о своем состоянии после смерти супругиС момента смерти супруги певца Ярослава Сумишевского прошло 12 дней. Артист тяжело переживает потерю супруги. Он решил рассказать своим поклонникам, как он возвращается к обычной жизни на своей страничке в соцсетях (подробности)Состояние трассы, обгон или другие причины: что известно о ДТП, в котором погибла жена певца СумишевскогоКак идет расследование аварии? Почему машина оказалась на встречке? Из-за дорожных условий, водитель сознательно пошел на обгон, или по другой причине? Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, все это расследуется сейчас в рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ). (подробности)«Была невероятно красивая»: после нескольких дней комы скончалась фотохудожник, жена известного российского певцаЯрослав, его родные, друзья и поклонники до последнего верили, что все обойдется и Наталья Сумишевская выйдет из комы, поправится и все будет как всегда. Но чуда не случилось. (Подробности)«Такую боль я еще не испытывал»: певец Ярослав Сумишевский похоронил жену, но решил не отменять концертыПевец Ярослав Сумишевский сообщил, что не отменит гастрольный тур в связи со смертью жены. Концерт в Красноярске состоится 26 февраля. (Подробности)Известный певец дежурит у постели жены, впавшей в кому после ДТП в российском регионеЗапланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... (Подробности)