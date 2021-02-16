Минус два кафе: в Красноярске возле Речного вокзала снесут деревянные постройки

В Красноярске возле Речного вокзала снесут деревянные постройки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на набережной возле Речного вокзала все-таки снесут деревянные кафе. Еще в прошлом году его владельцы уверяли всех, что возводят их законно, что у них в наличии все документы, в том числе договоры на аренду земли. И это – несмотря на недовольство горожан, которые задавали во все инстанции вопросы: кто разрешил перекрывать набережную?!

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия на набережной Енисея – а Речной вокзал именно таким и является (он был возведен в 1950 году).

Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот что выяснилось: земельный участок возле речвокзала был передан во временное пользование индивидуальному предпринимателю, который работает в сфере общественного питания. Однако, цитируем надзорное ведомство: «Вопреки требованиям закона предпринимателем на земельном участке возведено 2 временных сооружения (сезонные кафе) в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Речной вокзал», что нарушает установленные законодательством зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и меняет визуальное восприятие Речного вокзала для граждан города».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В суд было направлено исковое заявление. Суд внимательно изучил претензии прокуратуры и встречные доводы владельцев общепита. И вынес решение: деревянные постройки – снести. На это предпринимателям дается две недели.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что это уже не первый случай, когда противостояние между общепитом и городом заканчивается победой именно города. Вспомним «шанхай» на колоннаде напротив Центрального парка. Там суды длились два года, но точку поставил город: в апреле прошлого года крыши зданий зачистили.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).