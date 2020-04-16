2020-04-16T08:32:43+03:00
Общество

Как после бомбежки: показываем, как выглядит в Красноярске скандальная колоннада после сноса шашлычек

Владельцы проиграли мэрии города все суды, но вернуть крыши к первоначальному виду мешает коронавирус
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Показываем, как выглядит в Красноярске скандальная колоннада на Дубровинского после сноса шашлычекПоказываем, как выглядит в Красноярске скандальная колоннада на Дубровинского после сноса шашлычекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- Как после бомбежки, честное слово, - сокрушенно рассказывал красноярец Андрей Беляков, решивший нарушить режим самоизоляции и прогуляться немного по набережной со своей собакой. Он поднялся на знаменитую колоннаду на Дубровинского, 45 а, чтобы посмотреть, что там осталось после сноса скандальных шашлычек. И расстроился. Говорит, когда они с супругой поженились несколько лет назад, то приезжали сюда фотографироваться и повесили замочек на Дереве любви.

- Я так мечтал, чтобы все это безобразие разобрали. Вот – разобрали. И что?

А вот и дыры в полу. Или в потолке. А скоро начнется лето и сезон дождей Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот и дыры в полу. Или в потолке. А скоро начнется лето и сезон дождейФото: Мария ЛЕНЦ

Вид на самом деле неприглядный сейчас: строения исчезли, остатки – доски, кирпичи – строители унесли. А вот покрытие так и не восстановили. Где-то брусчатка отсутствует, а где-то зияют дыры в досках, которые раньше служили полом в кафешках. Сразу возникает мысль: скоро дожди начнутся – никого не зальет там, внизу, в офисных помещениях?

Деревья засохли, львы приуныли - никому они уже не нужны Фото: Мария ЛЕНЦ

Деревья засохли, львы приуныли - никому они уже не нужныФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что шашлычки, или шанхай, как прозвали их в народе, появилась в 2018 году. Владельцы двух офисных зданий «Кедр Трейд» решили сдать в аренду крыши под общепит. Однако мэрия посчитала это нарушением и подала на фирму в суд. Пока шли долгие разбирательства, кафешки работали и зимой, и летом. В конце концов администрация города окончательно выиграла дело. Строения снесли, часть стройматериала владельцы шашлышек забрали с собой – пригодится.

Наверняка, рабочие к настоящему времени восстановили бы крышу полностью, но вмешался коронавирус. Так что остается только ждать.

Брусчатка сорвана Фото: Мария ЛЕНЦ

Брусчатка сорванаФото: Мария ЛЕНЦ

Вот такие дачно-барачные строения стояли еще год назад Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот такие дачно-барачные строения стояли еще год назадФото: Мария ЛЕНЦ

И вот пришли рабочие Фото: ИВАНОВА Диана

И вот пришли рабочиеФото: ИВАНОВА Диана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изящная колоннада в центре Красноярска превратилась в неприглядную фуд-зону

«Шанхай» на виадуке любви: горожане «за» или «против»

В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей (подробнее).

Незаконный «Шанхай» на Дубровинского в Красноярске владельцу все-таки придется снести. Арбитражный суд вынес свое решение

Самовольные постройки на улице Дубровинского, которые в народе давно прозвали «Шанхаем», придется все-таки снести. Решение о том, что они незаконные, вынес краевой Арбитражный суд, тем самым удовлетворив исковые требования администрации Красноярска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Макдоналдс поддержит своих сотрудников и направит 60 млн рублей на выплаты особо нуждающимся
В мире уже несколько месяцев хозяйничает пандемия коронавируса. Трудно всем. Большие и малые компании прилагают максимум усилий, чтобы сложившаяся ситуация минимально отразилась на сотрудниках
Новости 24
Красноярцам рассказали, у кого уже есть иммунитет к коронавирусу
В России стало больше на 44 тысячи безработных
На выезде из Красноярска дорогу перекрыли бетонными блоками
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярске глава УДИБ попросил себя уволить
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
Красноярец так боялся корнавируса, что чуть не умер от аппендицита
В Красноярске выбрали лучшую концепцию развития Театральной площади
Министр обороны Сергей Шойгу приобрел на личные деньги для Тувы 200 тысяч медицинских масок
На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 апреля 2020 года: храмы и кладбища закрыли, ввели электронные пропуска и ограничили въезд в Енисейск
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Школам Красноярского края из-за коронавируса рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов
Мы не можем закрыть двери перед земляками. В Туву прилетел самолет с зараженными коронавирусом пассажирами
В Красноярске и-за коронавируса автобусы временно не будут останавливаться на Бадалыке