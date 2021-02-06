«Наташеньки больше нет с нами»: певец Ярослав Сумишевский сообщил о гибели жены, пострадавшей в аварии в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Певец Ярослав Сумишевский сообщил о гибели жены, пострадавшей в аварии в Красноярском крае. В своем аккаунте в Instagram, он написал:

- Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…

Напомним, дорожное происшествие случилось на 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое 29 января. Тогда на месте происшествия погиб председатель союза десантников Александр Гуляков. Он находился за рулем машины, в которой в качестве пассажиров нахдились Известный певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья.

Ранее сообщалось, что машина Toyota Highlander выехала на полосу встречного движения и столкнулась с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara.

Ярослав и Наталья Сумишевские. Фото: соцсети

Исполнитель ехал на концерт в село Солгон, где собирался выступить. Туда его должен был доставить организатор. Торжественная часть началась до приезда Ярослава. Он должен был выступить в завершении мероприятия. Концерт прервали, когда стало известно об аварии, в которую попал певец.

Напомним, певца доставили в травматологию Назарово. Неделю назад он рассказал своим подписчикам, что с ним все хорошо, что он отделался сотрясением. Его жена на тот момент была в коме. Позже он поблагодарил за поддержку жителей Назарово, многие откликнулись на его просьбу сдать кровь для Натальи.

В начале февраля Наталью смогли доставить бортом санавиации в краевую больницу Красноярска. Ухудшений за время перелета не было. Буквально два дня назад, 4 февраля, Ярослав рассказал, что ситуация остается крайне тяжелой. Тем не менее, близкие женщины не допускали даже мысли на трагический исход. Скорбную весть о кончине певец сообщил сегодня, 6 февраля.

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Запланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... (Подробности)