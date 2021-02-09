«Красивая» дата 12.02.2021: нумеролог рассказала об особенности дня, в который наступает Китайский новый год

«Красивая» дата 12.02.2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Продолжаем рассказывать о «красивых» датах, которые ждут нас в этом году. И помогает нам в этом Наталья Крушинская, сертифицированный красноярский специалист в области прогностической нумерологии. Она обучалась в Международном центре парапсихологии и нумерологии «Алькасар». По словам Натальи благодаря повторяющимся цифрам энергия дня может усиливаться. Но каким этот день станет, зависит от самого человека, от того, куда он сам направит эту энергию.

Итак, давайте поглядим на дату 12.02.2021.

Зеркальным датам часто приписывают особое значение. Некоторые считают, что в этот день открываются магические врата, пройдя через которые можно полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. Многие призывают загадывать желания в этот день. И все же 12.02.2021 остается точно таким же обычным днем, как и все остальные дни в году. По крайней мере, если не учитывать тот факт, что именно в этот день по китайскому календарю наступает Новый год.

Главным знаком этого дня, с точки зрения Таро нумерологии, является 19 Аркан – это карта под название «Солнце». Это одна из самых оптимистичных карт, которая предвещает рост, радость и успех. Это день, когда вы можете почувствовать тепло людей, находящихся рядом, и излучать его самостоятельно. Особенно если учитывать то, что это 12-ый день месяца, а 12-ый Аркан – это карта под названием «Повешенный». Это – символ эмпатии, тонкой душевной чувствительности и психологии. Это знак, позволяющий почувствовать эмоциональное состояние другого человека и оказать ему помощь. А если вы сами оказались в подвешенном состоянии или «зависли» в какой-то ситуации, то в этот день, вероятнее всего, вы сможете найти выход.

Наталья Крушинская. Фото из личного архива

Наверняка, в этот день, найдется человек, который, подобно Солнцу осветит ваш путь. Человек, благодаря которому вы почувствуете радость и ощутите тепло в душе. День в большей степени подходит для решения вопросов, связанных с проблемами психологического характера или разрешения ситуаций, которые зашли в тупик. Не стесняйтесь обращаться за советом или помощью к окружающим, будьте открыты. В этот день рекомендуется отказаться от алкоголя и приёма любых препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Красивая» дата 21.01.2021: нумеролог рассказал, что это значит

21.01.2021 – одна из первых «красивых» дат в этом году. Единица, двойка и ноль – что означает сочетание этих цифр, рассказала Крушинская Наталья, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии, (Образование - Международный центр парапсихологии и нумерологии «Альвасар»), Красноярск (подробнее).

«Красивая» дата 01.02.2021: нумеролог рассказал, что в этот день нельзя делать

- Сами по себе «красивые» даты не бывают счастливыми или несчастливыми. Но, но, так или иначе, любой день несет в себе определенную энергию. Благодаря повторяющимся цифрам и числам эта энергия может усиливаться (подробнее).