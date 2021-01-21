«Красивая» дата 21.01.2021: нумеролог рассказал, что это значит

21.01.2021 - первая красивая дата в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

21.01.2021 – одна из первых «красивых» дат в этом году. Единица, двойка и ноль – что означает сочетание этих цифр, рассказала Крушинская Наталья, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии, (Образование - Международный центр парапсихологии и нумерологии «Альвасар»), Красноярск:

- Сами по себе «красивые» даты не бывают счастливыми или несчастливыми, но, так или иначе, любой день несет в себе определенную энергию. Благодаря повторяющимся цифрам и числам эта энергия может усиливаться.

Крушинская Наталья, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии Фото: соцсети

Если рассматривать дату 21.01.2021 с точки зрения классической (западной) нумерологии, то здесь мы видим три единицы и три двойки.

1 – первая цифра, после нуля. Поэтому она означает исток, начало чего-то нового. Динамику и энергичность, силу воли, самостоятельность и уверенность в себе. Отрицательные тенденции единицы – упёртость, эгоизм, нетерпеливость и агрессивность.

2 – символ дипломатичности, чувствительности, мягкости и заботы. В отрицательном аспекте – это нерешительность, легковерность, излишняя податливость, мнительность.

Их одинаковое количество, в результате может говорить о том, что в этот день люди могут сталкиваться с некоторым внутренним выбором:

– полагаться только на себя, или работать в команде?

- быть более жестким и волевым, или же мягким?

- провести время в одиночку, или же с кем-то?

- что сейчас важнее – мои личные интересы или общие (семьи, коллектива)? И т.д.

С точки зрения Таро нумерологии, этот день проходит под знаком карты «Верховный Жрец», а это означает, что, возможно, люди начнут искать ответы на свои вопросы у эзотериков (нумерологов, астрологов, тарологов и пр.), психологов и других наставников, «мудрецов».

Комбинация всех значений может говорить о том, что если в этот день Вам придется столкнуться с каким-либо выбором, то этот выбор нужно делать мудро, взвесить все «против» и «за». Если же выбрать самому не представляется возможным, то можно обратиться за советом к тому, кто является для вас наставником или авторитетной личностью.

Также не стоит забывать про присутствие нулей, которые, несут за собой то самое «обнуление», очищение, что может говорить о некотором завершении конфликтных ситуаций, или ситуаций выбора.

В целом день благориятен для путешествий, поездок.

Не рекомендуется употреблять алкоголь, лучше заняться обучением и развитием.