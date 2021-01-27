«Красивая» дата 01.02.2021: нумеролог рассказал, что в этот день нельзя делать

«Красивая» дата 01.02.2021 Фото: ИВАНОВА Диана

- Сами по себе «красивые» даты не бывают счастливыми или несчастливыми. Но, но, так или иначе, любой день несет в себе определенную энергию. Благодаря повторяющимся цифрам и числам эта энергия может усиливаться, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Наталья Крушинская, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии. Она обучалась в Международном центре парапсихологии и нумерологии «Алькасар» (Красноярск).

Наш прошлый рассказ о том, что несет в себе число 21.01.2021, вызвал интерес у читателей «Комсомолки». Мы решили продолжить. В феврале нас ждут целых три магических даты со скрытыми секретами. Разбираемся в них со специалистом.

Итак: 01.02.2021

- Этот день наполнен энергией законности и порядка. В связи с этим, вполне благоприятно могут решаться любые вопросы, связанные с юридической сферой, тем не менее, все документы важно читать досконально, поскольку есть вероятность каких-то ошибок в документах.

Вопросы справедливости могут выходить на первый план. И это очень хороший день, чтобы эту самую справедливость установить. Однако, следует избегать споров и конфликтов. Постарайтесь привести себя и свою жизнь в состояние баланса.

Наталья Крушинская. Фото: личная страница в соцсети

Кроме того, в этот день женские энергии преобладают над мужскими, по крайней мере, по силе своего проявления. Люди могут становиться более эмоциональными, чувствительными, но, вместе с тем, мягкими и заботливыми.

По возможности, проведите время на природе, в общении с животными и растениями. На состоянии здоровья лучше всего в этот день скажется максимально натуральная пища.

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21.01.2021 – одна из первых «красивых» дат в этом году. Единица, двойка и ноль – что означает сочетание этих цифр, рассказала Крушинская Наталья, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии, (Образование - Международный центр парапсихологии и нумерологии «Альвасар»), Красноярск (подробнее).