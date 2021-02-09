«Все еще плачет по хозяйке»: собака женщины, до смерти забитой прохожим, ищет новый дом

Надежда и Чарли. Фото: homeless_dog_krsk.

Тот роковой день – 24 декабря 2020 года - Чарли запомнил навсегда. Тогда на глазах у пса убили его хозяйку Надежду. Трагедия произошла на улице Мужества в Красноярске (это микрорайон Покровка). Сейчас Чарли ищет новый дом, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в центре защиты животных «Соседи».

Спасли с улицы

В дом Надежды Чарли попал совсем крохой. Четыре года назад сын женщины Иван принес его со стройки. Фактически спас – щенок в любой момент мог погибнуть под колесами тяжелых грузовиков. Смышленый, чистоплотный малыш быстро освоился в квартире. Подумаешь, что беспородный, «дворянин», его полюбили все. Ну а главным – своим – человеком Чарли выбрал Надежду. Она гуляла с ним, играла, баловала лакомыми кусочками.