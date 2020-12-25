В Красноярске задержан прохожий, избивший женщину до реанимации, он попал под уголовное дело. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».Напомним, накануне, 24 декабря, по соцсетям разлетелось шок-видео. На нем неизвестный мужчина в ярости набрасывается на женщину. А, когда та падает, жестоко избивает.- Мужчина напал на женщину в микрорайоне «Покровский», - уточняют полицейские. – На место выехали сотрудники МВД, которые установили: в пять часов утра 49-летняя местная жительница выгуливала собаку. И на нее напал 25-летний мужчина. Причинив женщине телесные повреждения, он скрылся.После просмотра записи с камер подозреваемого нашли. Как выяснилось, до этого молодой человек был не судим. Почему он накинулся на незнакомую женщину, сказать затруднился.Дело на него завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за такое – восемь лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске на улице мужчина жестоко избил женщинуКамеры наружного наблюдения зафиксировали преступление на улице Мужества, которое произошло сегодня, 24 декабря около пяти утра. На улице нет прохожих,и проехало всего две машины, водители которых либо не видели происходящего, либо не обратили внимание на эту пару (подробнее).