Камеры наружного наблюдения зафиксировали преступление на улице Мужества, которое произошло сегодня, 24 декабря около пяти утра. На улице нет прохожих и проехало всего две машины, водители которых либо не видели происходящего, либо не обратили внимание на эту пару. Звука на видео нет, но видно, что эти двое знакомы. Женщины держит на поводке собаку средних размеров, мужчина идет рядом ней. Вдруг пес резко тянет в сторону, женщина падает, мужчина наклоняется к ней и вдруг начинает бить ее по голове кулаками. Потом пинает. Потом наклоняется к ней. Потом снова пинает. Потом уходит. Интересно наблюдать за поведением собаки. Она виляет хвостом, крутится возле лежащей на снегу хозяйки, но не защищает ее от нападающего мужчины.Однако мужчина ушел недалеко и решил вернуться. И вот тут собака меняется: она начинает защищать хозяйку. Он попытался ее пнуть, но поскользнулся и упал. Он заходит с разных сторон, но собака не подпускает. Мужчина ищет камень, кидает его в собаку, она отбегает, но снова возвращается. Мужчина еще несколько раз успевает пнуть женщину и удаляется уже окончательно.Женщина жива, она поднимает руки, но не встает. Ее найдут позже, когда люди пойдут на работу. Пострадавшая получила серьезные травмы и находится в реанимации.