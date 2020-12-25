В реанимации красноярской краевой больницы умерла женщина, без причины избитая случайным прохожим в Покровке. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» сообщил источник в экстренных службах города.Напомним, в четверг, 24 декабря, в соцсетях распространили шокирующее видео. На нем незнакомец набрасывается на женщину. А, когда та падает, зверски избивает.- Мужчина напал на женщину в микрорайоне «Покровский», - поясняют полицейские. – На место выехали сотрудники МВД, которые установили: в пять часов утра 49-летняя местная жительница выгуливала собаку. И на нее напал 25-летний мужчина. Причинив женщине телесные повреждения, скрылся.После просмотра записи с камер подозреваемого нашли. Как выяснилось, молодой человек был не судим. Почему накинулся на женщину, объяснить так и не смог. Возможно, был в неадекватном состоянии – под наркотиками или алкоголем, предположили пользователи.На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за такое – восемь лет лишения свободы.И только что стало известно: врачи сделали все, чтобы спасти пострадавшую, но она не выжила. Травмы оказались слишком тяжелыми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске задержан прохожий, просто так избивший женщину до реанимацииВ Красноярске задержан прохожий, избивший женщину до реанимации, он попал под уголовное дело. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское». Напомним, накануне, 24 декабря, по соцсетям разлетелось шок-видео. На нем неизвестный мужчина в ярости набрасывается на женщину. А, когда та падает, жестоко избивает (подробнее).В Красноярске на улице мужчина жестоко избил женщинуКамеры наружного наблюдения зафиксировали преступление на улице Мужества, которое произошло сегодня, 24 декабря около пяти утра. На улице нет прохожих,и проехало всего две машины, водители которых либо не видели происходящего, либо не обратили внимание на эту пару (подробнее).