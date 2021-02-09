- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырев. Затем треск в эфире и связь с ним и его бойцами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась...3 февраля при тушении огня на складе автозапчастей погибли трое пожарных. Они вошли в полыхающее здание, чтобы спасти оставшегося там работника. И назад уже не вернулись. Сегодня этот пожар на улице Калинина называют одним из крупнейших в последнее время не только в крае, в стране. Огонь охватил площадь 3 900 кв. метров, его тушили больше суток. Внутри от жара все буквально расплавилось. У следствия множество вопросов - начиная с того, отчего все загорелось, заканчивая - стоило ли посылать внутрь людей, правильно ли действовали управлявшие звеньями снаружи диспетчеры. Но это - потом. Сегодня прощаются с теми, кого уже не вернуть.9 февраля Красноярск прощается с героями. Церемония проходит в Красноярском городском дворце культуры. Скорбный поток из десятков, сотен людей, вереницей заходит в фойе. Несут цветы – много цветов, красные гвоздики. И слез здесь никто не скрывает.Невыносимо больно слышать рыдания, которые разрывают скорбную тишину. Это родные погибших героев.Жалнерчик Анатолий Павлович, 46 лет, женат, двое детей. Стаж службы МЧС России – 27 лет. Прошел путь от пожарного до командира. Старший прапорщик внутренней службы, командир отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона.Пузырев Алексей Евгеньевич, 45 лет, женат, двое детей. Стаж работы в МЧС России – 25 лет. Являлся старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.Рябцев Максим Михайлович, 27 лет, холост. Стаж работы в МЧС России – 6 лет. Сержант внутренней службы, пожарный 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.- Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев были как братья, - вспоминают сослуживцы. – Они с детства дружили, потом дружили семьями. И жили рядом в Минино. Получается, работали, отдыхали и погибли – тоже вместе. У Толи остались дочка 11-классница и сын в 6-м классе. И у Пузырева тоже двое.Накануне, 8 февраля, губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с родными и передал им правительственные награды – ордена Мужества.Прощание продлится с 10 до 12 часов. Похоронят героев на Аллее славы на Бадалыке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске задержали руководителей склада автозапчастей, где во время пожара погибли 4 человекаВ Красноярске подозреваемых задержали в рамках уголовного дела о пожаре в складе-магазине автозапчастей. Под следствием директор и начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». По версии правоохранителей, они причастны к нарушению требований пожарной безопасности. Именно они отвечали за соблюдение требований пожарной безопасности. (подробнее)Найдены тела трех пожарных, погибших на складе запчастей в КрасноярскеТела пожарных, погибших на складе автомобильных запчастей в Красноярске, найдены. Об этом официально сообщает представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).«Трое пошли за одним и пропали»: звено спасателей оказалось заблокированным под рухнувшей крышей горящего склада в КрасноярскеПожарные уже несколько часов работают на месте ЧП на складе автомобильных автозапчастей на улице Калинина в Красноярске. Он загорелся в одиннадцатом часу утра, сейчас почти семь вечера, и хотя открытого огня нет, дым очень сильный. Одни бригады проливают частично обрушившуюся крышу склада, другие ищут пропавших товарищей. (подробнее).