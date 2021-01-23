В Норильске задержали чиновника, который вовремя не снёс домик, где погибла семья из-за схода снежной лавины

Сход лавины на севере Красноярского края: следком возбудил уголовное дело. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

Следственный комитет по Красноярскому краю продолжает расследование уголовного дела из-за схода снежной лавины в Норильске. Накануне, 22 января, задержали еще одного подозреваемого - им стал главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска. Как сообщает ведомство, сотрудники следкома обратились в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

Дело в том, что еще в 2018 году работник отдела муниципального контроля проводил проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где погибший возвел жилой дом в нарушении законодательства. Чиновник не отразил это в составленном акте по результатам проверки.

Главный специалист указал, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались.

Следствие считает, что неисполнение подозреваемым своих должностных обязанностей привело к трагической гибели 3-х членов семьи и получением серьезных травм 14-летним подростком.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 8 января 2021 года в Норильске произошла трагедия - под снежной лавиной погибла семья с полуторогодовалым ребенком. В живых остался старший 14-летний сын. Он сейчас находится под наблюдением медиков.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» уже задержаны: трое оперативных дежурных Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Норильска и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска. Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

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