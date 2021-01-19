Прошло 10 дней с момент трагедии на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января там сошла снежная лавина и погребла под собой целую семью. Погибли 45-летний глава семьи, его 38-летняя жена и 1,5-летний сын. Спасателям удалось достать живым только их старшего 14-летнего сына. Он находится сейчас в больнице и идет на поправку.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Сначала был задержан оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Норильска. Затем – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска. В настоящее время оба находятся под домашним арестом.И вот стало известно, что накануне, 18 января, по подозрению в совершении этого же преступления задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные ЕДДС, их также направили под домашний арест.Следствие только началось, а уже открываются интересные факты. Например, касающиеся сводок из МЧС по поводу лавинной опасности в горных районах Красноярского края. Синоптики регулярно делают прогнозы, затем спасатели рассылают эти предупреждения по муниципалитетам. Обязанность оперативных дежурных: получили сводку – тут же передали в отдел ГО и ЧС. Но выяснилось, что, начиная с 11 декабря, никто из трех подозреваемых этого не делал. То есть сводки просто игнорировались. А их руководитель – тот самый начальник ГО и ЧС администрации Норильска – не проверил, не проконтролировал подчиненных. Забыл? Как можно забыть о своих прямых должностных обязанностях?!Но это еще не все. Прокуратура провела проверку и затем направила в следственный комитет материалы, которые касаются законности возведения частных построек в районе горнолыжной базы. Возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек». Но теперь – в отношении неустановленных пока лиц администрации Норильска.Вот что говорят по этому поводу следователи. Некие чиновники в местной мэрии должны были контролировать использование земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Должны проверять, законно ли ведется на них застройка. Привлекать экспертов, которые бы проверяли потенциальную опасность. Но никто этого, видимо не делал, в результате в районе «Горы Отдельной» и вырос так называемый «дачный» поселок, где у владельцев домов нет разрешительных документов. Отсутствие изначально контроля и привело в конце концов к трагедии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина. Разыскиваются еще два человека. Спустя несколько часов сообщаем подробности (подробнее).Не пошли в гости к соседям, поэтому остались живы: история чудом спасшейся под сошедшей лавиной семьи из НорильскаДмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе турбазы «Гора Отдельная», где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось (подробнее).«Успел завернуться в одеяло»: как удалось выжить мальчику из попавшей под лавину в Норильске семьиПрошло двое суток после трагедии в Норильске, когда в ночь с 8 на 9 января на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина и погребла под собой семью Поповых – предпринимателя Владислава, его жену Марию и сына Вениамина. Единственный, кого удалось спасти, это 14-летнего сын Макар (подробнее).