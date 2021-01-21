В Якутии зафиксировали -58 градусов мороза: нынешней зимой это рекорд

В Якутии зафиксировали -58 градусов мороза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии зафиксировали мороз на отметке -58 градусов. Станет ли это рекордом нынешней зимы (и последнего десятилетия) или у природы еще не исчерпаны лимиты – нужно подождать. По прогнозам специалистов низкие температуры продержаться в республике до конца января.

Отметку с приборов сняли в 9 часов утра по местному времени специалисты метеостанции Хабардино, она находится на западе Якутии, в верховьях реки Вилюй. В населенных пунктах Джалинда, Оленек, Нюрба, Эйк и Мирный зафиксировали -50, -51 градус.

По информации министерства образования республики, учеников 401 школы перевели на дистанционное обучение из-за морозов, это более 4,5 тысяч школьников.

Что же стало причиной таких длительных и аномальных морозов? По словам Никиты Танаева, ведущего научного сотрудника Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, всему виной рекордно высокое давление в Монголии, которое создало в атмосфере волны, мешающие движению воздушных масс и прохождению циклонов.

Добавим, что официально полюс холода в северном полушарии между собой оспаривают две точки на карте: поселок Оймякон и город Верхоянск. Первые находится на расстоянии почти 700 километров к востоку от Якутска, Верхоянск – 630 к северу от него же. Официальные рекорды: 6 февраля 1933 года Оймяконская метеорологическая станция зафиксировала показатель в –67,7 градусов. Но в 1926 году геолог Обручев написал в своем дневнике, что тут возможна температура до –71,2 (официально подтвержденных замеров нет, так что это остается гипотезой). А в Верхоянске рекордная температура в –67,8 была зафиксирована в 1892 году.

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