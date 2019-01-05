Житель Якутии ради первого места в марафоне в -52 градуса преодолел 38 километров

Обычно перед забегом марафонцы скидывают все лишнее: бежать длинную дистанцию проще налегке. Но только не участникам экстремального марафона на полюсе холода – Оймяконе в Якутии. Сегодня, 5 января, там прошел I Международный экстремальный марафонский забег «Полюс Холода». В нем приняли участие приверженцы здорового образа жизни и именитые спортсмены России.

По словам организаторов этого мероприятия, все заявившиеся участники прибыли. Никто не испугался экстремальных температур.

Иностранные гости с удовольствием фотографировались со спортсменами Фото: предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря»

Перед выходом на старт, участники старались максимально утеплиться. В первую очередь – закрыть лицо. Ведь на термометрах в тот момент отметка застыла на -52 градуса. Пока марафонцы готовились и разминались, за ними с нескрываемым восторгом и удивлением наблюдали туристы из Австрии, Японии, Таиланда и Индии. Они приехали в северный край по новогодним путевкам.

И вот старт! Надежды на то, что потеплеет, не оправдались. За четыре часа на разных дистанциях пробежали 16 спортсменов.

Первыми на финишную прямую вышли бегуны-любители Сардана Сыромятникова и Надежда Фа-Ин-Фо из Чурапчинского улуса. Они преодолели пять километров дистанции.

Женщины пробежали пять километров дистанции Фото: предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря»

Среди марафонцев самый молодой бегун, 21-летний Иннокентий Олесов, пробежал 10 километров за 1 час 8 минут. А самый старший, 71-летний Степан Лыткин, преодолел 20 километров за 2 часа 25 минут.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, лучшим результатом может похвастать Илья Пестерев из Амгинского района Якутии. Марафонец пробежал 38 километров за 3 часа 53 минуты. К финишу вся его одежда даже изнутри покрылась инеем. К тому времени немного потеплело: электронное табло Оймякона показывало 48 градусов мороза.

К финишу немного потеплело Фото: предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря»

Зампредседателя общественной организации «Полюс холода - Оймякон» Сардана Сыромятникова рассказала журналистам, что марафон произвел на иностранцев огромное впечатление. Зарубежные гости после финиша наперебой просили марафонцев сфотографироваться с ними.

После забега участникам вручили дипломы и подарки. Поздравляем и гордимся!

Каждый спортсмен утеплялся, как мог Фото: предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря»

Фото: предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря».