Ну что, расслабились, подумали, что проводили 2020-й год – все наладилось, снова светит солнце, всем хорошо и скоро весна? А вот и не угадали, видимо, у природы на нас свои планы и кубышка с сюрпризами еще ой как полна.В Якутии, например, нынешнюю зиму признали самой суровой за последние 10 лет. Столбик термометра уже второй месяц не может подняться выше отметки в -40 градусов. И, похоже, простоят холода еще как минимум две-три недели. И никто из местных жителей не удивится, если будет до -60. Жизнь там продолжается, все ходят на работу. И периодически устраивают всяческие «Дубак-челенджи» со снимками в инстаграме. Разве что занятия в школах отменили, да автомобилистов попросили не выезжать за город. Впрочем, у якутов есть свои объяснения, связанные с народным преданием о Быке-морозе, который каждую осень выходит из Ледовитого океана и начинает к Новому году выращивать свои рога. Чем они больше и крепче, значит, тем и мороз сильнее. Нынче, видимо, у этого Быка рога удались – выросло, так выросло.Ладно, с Якутией понятно – там вообще полюс холода находится, вечная мерзлота. А жителям Северной столицы за что морозы? Здесь ведь мягкий и комфортный европейский климат. И вдруг с первой недели января изрядно подморозило, на ближайшие выходные в Санкт-Петербурге ожидается до -20 градусов, а в Ленинградской области и вовсе до -25. Оказывается – это привет из Сибири, да-да, из Якутии и Эвенкии. От лица сибиряков: «Держите, жители славного города на Неве, от нашего, как говорится, дома – вашему, от всей души, мы не жадные».Кстати, некоторые в Северной столице оказались не прочь заняться в морозы серфингом на Ладоге.То, что происходит в солнечной Кубани – это прямо «лед и пламень» какой-то. Начнем с Сочи. Здесь 13 января был почти установлен температурный рекорд для этого времени года +21,2 градуса. Синоптики говорят: это южный циклон принес. А через два дня после этого столбик термометра буквально рухнул вниз.В Краснодаре во второй декаде января температура воздуха уже давно не опускалась до отрицательных значений, говорят старожилы. И вдруг синоптики преподносят: ожидаются почти аномальные морозы – до -15 градусов.Обратите внимание, что снег на голову – это в самом прямом смысле. В ночь на 15 января выпало столько осадков, что вызвала настоящий коллапс. В самом Краснодаре почти 20 сантиметров снега. Самолеты в аэропорту встали на прикол и ждали, пока расчистят взлетно-посадочные полосы, 13 рейсов было задержано. Зато любителям горнолыжного спорта повезло как никогда – на Красной Поляне выпало до полуметра снега.Ну, а по поводу снега: хотите увидеть трех-четырехметровые сугробы, то есть вам добро пожаловать в Норильск, он нынче лидирует В декабре там снег валил две недели, не переставая. Трехмесячную норму вывалил буквально за несколько дней. Да еще на следующей неделе синоптики предупреждают, что снегопредставление продолжится.Плюс эта низовая метель, норильчане называют ее «черная пурга» - света белого не видно порой. В такое время выезды из города перекрывают, снегоуборочная техника сутками работает. Сугробы местами закрывают первые этажи многоэтажек, чтобы выбраться, приходится рыть тоннели. И знаете, что делают жители заполярья? Не унывают и щедро делятся снимками в соцсетях.Не остался в стороне и Дальний Восток. 15 января там начался снегопад. Для этого региона – настоящий коллапс. Из-за его во Владивостоке образовались многокилометровые пробки, отменены несколько авиарейсов, а рыбаков унесло на льдине. Синоптики дают неутешительный прогноз - буря будет в два раза сильнее предыдущей. Когда и чем это завершится, еще предстоит узнать.В ТЕМУМороз в Москве, сугробы в Испании и температурные рекорды на Черном море: 2021 год начался с погодных аномалийПогода удивляет едва ли не во всей России – от Сочи до Якутии. 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