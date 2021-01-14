В стране объявлена массовая вакцинация – событие, важность которого, как говорится, трудно преувеличить. В каждом регионе ситуация развивается по своему, в зависимости от числа желающих, количества доз, и прочего. Что у нас? О прививках от коронавируса в Красноярске и крае рассказала представитель регионального министерства здравоохранения Зоя Масленикова:- Вакцина поступает каждую неделю, нарастающим итогом на сегодняшний день мы имеем 11 000 доз. Это количество увеличивается, соответственно, расширяется и круг тех людей, кто получит вакцину в первую очередь. Если еще недавно прививали только медицинских работников, то сегодня уже гораздо более широкий круг может рассчитывать на эту помочь (список см. ниже, - прим. Ред). Это не простой процесс, состав вакцины «хрупкий», требует особых условий хранения и применения. Мы закупили контейнеры с термостатами, строго поддерживающие температуру минус 18 градусов. При вскрытии контейнера препарат надо очень быстро, за несколько минут подготовить, и ввести пятерым людям (рассчитанное его количество в контейнере). Но и количество вакцины, и навыки тех, кто с ней работает, растут с каждым днем. В ближайшее время мы будем готовы быстро прививать всех желающих, думаем, это вопрос нескольких считанных дней. Сейчас надо следить за информацией через своим поликлиники – записывайтесь в любом случае на вакцинацию в регистратуре и следите за информацией. Сейчас также мы готовимся запустить новый интерактивный сервис, где будет вся необходимая информация.КОНКРЕТНОКто может получить вакцину уже сейчас (по состоянию на 14.01.2021)- медицинские работники- педагоги- работники соцслужбРасширен список до:- Людей старшего возраста (от 60 лет)- Имеющих хронические заболевания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вакцинация от коронавируса в Красноярске 2020-2021: где, когда и как будут прививать от ковидаВ России стартовала иммунизация населения от коронавируса. Начали со столицы, в регионы вакцина поступит уже после Нового года. Как идет подготовка, что нужно знать о вакцинации от коронавируса в Красноярске, группы риска, есть ли ограничения и что делать тем, кто уже переболел коронавирусом – разбираемся вместе с министерством здравоохранения Красноярского края. (Подробности)