Вакцинация от коронавируса в Красноярске 2020-2021: где, когда и как будут прививать от ковида

В Красноярске скоро начнется вакцинация от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В России стартовала иммунизация населения от коронавируса. Начали со столицы, в регионы вакцина поступит уже после Нового года. Как идет подготовка, что нужно знать о вакцинации от коронавируса в Красноярске, группы риска, есть ли ограничения и что делать тем, кто уже переболел коронавирусом – разбираемся вместе с министерством здравоохранения Красноярского края.

- Сейчас до конца года должны прийти остатки транша – более 2,4 тысячи – это то, что изначально было запланировано до конца года на вакцинацию групп риска. В первую очередь это врачи и, возможно, педагогические работники, - рассказала представитель ведомства Зоя Масленникова. – Пока мы готовим принимать большое количество вакцины, которая начнет поступать к нам для иммунизации населения.

Вакцина – отечественная, называется Гам-КОВИД-Вак (для зарубежных рынков – «Спутник V»), уже прошедшая клинические испытания и опробованная на добровольцах.

Какие условия нужны для хранения вакцины

Специальные. То есть просто так привезти препарат и положить в холодильник нельзя. Вакцина очень специфичная (как, впрочем, любые вакцины). У нее особые требования к хранению. Температура морозильных камер должна быть не меньше -18 градусов. Перед применением вакцина особым образом размораживается. Одним словом, достаточно сложная холодовая реакция. Поставками будут заниматься «Губернские аптеки»: у них есть и специализированный транспорт, и оборудование для хранения вакцины.

Где и как можно будет сделать прививку

Уже определен список медицинских учреждений. Это 63 организации – крупные, межрайонные медицинские центры, городские поликлиники. Курирующий центр в крае – это Центр СПИД. Там аккумулированы основные специалисты, необходимое оборудование. Что касается поликлиник, в них тоже готовятся. Впрочем, алгоритмы вакцинации давно везде отработаны: сделать укол от коронавируса – точно так же, как от гриппа. Как дело подойдет, минздрав обещает подробно все рассказать. Появится информация и на сайтах медицинских организаций.

Сколько будет стоить прививка

Вся вакцина, которая поступит в край по линии министерства здравоохранения, - за счет бюджетных средств. Так что для населения прививки будут бесплатными. Подключатся ли к процессу частные медицинские организации и на каких условиях, об этом пока речи не идет.

Сколько человек будет привито

- Сейчас стоит задача привить как минимум 30% населения. То есть мы должны обеспечить населению иммунитет, чтобы начать управлять инфекцией, - рассказала представитель краевого минздрава.

30 % - это без малого миллион человек. Кто-то спросит, а как же остальные? Начнем с того, что десятки тысяч человек живут там, куда коронавирус не доберется и о нем только слышали, то есть в отдаленных поселках. Они могут повременить. Сейчас важно охватить жителей крупных городов, где риск заразиться начинается сразу за порогом квартиры.

Можно ли отказаться

Конечно, можно. Вакцинация у нас в стране проводится по принципу добровольности. То есть в приказном порядке никто не может заставить вас пойти и сделать это. Возможно, найдется какой-нибудь работодатель, который отправит своих работников сделать прививку и потом принести справку (иначе выговор, лишение премии, увольнение). Это недопустимо: если работодатель озабочен здоровьем коллектива, он должен не заставлять, а убеждать.

Кому нужно в первую очередь

В основном будут вакцинироваться люди, которые еще не переболели. Почему? Потому что у большинства тех, что уже перенес COVID-19, сформировался иммунитет. А сейчас нужно его привить остальным. И тогда можно будет управлять инфекцией, чтобы она сошла на нет.

А если уже переболел

Один из слушателей радио КП (107,1 FM) задал вопрос: услышал информацию от некой частной медицинской клиники, что перед вакцинацией нужно сделать тест на антитела, стоимость которого 700 рублей. Зачем, недоумевает мужчина. На самом деле так клиники подыскивают себе клиентов. Если человек переболел коронавирусом (на самом деле многие даже могут не подозревать, что переболели – тесты ведь не делали, перенесли бессимптомно), прививка его точно не убьет и вреда не причинит.

Существуют ли ограничения

А теперь подробнее о том, кому делать прививку от COVID-19 не рекомендуется. Во-первых, возраст – не младше 18 и не старше 60 лет. Во-вторых, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины.

В инструкции к вакцине Гам-КОВИД-Вак (название для зарубежных рынков - «Спутник V») перечисляется несколько групп противопоказаний. Это:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострения хронических болезней. Придется подождать 2 – 4 недели (в зависимости от тяжести течения заболевания) после выздоровления;

- нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Нужно дождаться, когда стабилизируется температура;

- Беременность и период грудного вскармливания.

Если вы придете на прививку, врач вас должен будет спросить, а не делали ли в последние 30 дней другую – от гриппа. Совмещать сразу две нежелательно для организма, лучше переждать.

И в целом рекомендация: если есть хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой системы, иммунодефицит – лучше заранее посоветоваться с лечащим врачом.