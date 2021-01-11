Разрушенный лавиной в ночь с 8 на 9 января дом на горнолыжной базе «Гора Отдельная» был построен без разрешительных документов. К такому выводу после проведенной проверки пришли следователи. Напомним, что в результате схода снега со склона были засыпаны четыре строения. Два из них были пустыми, а в двух находились люди. Дом, переделанный из металлического грузового контейнера, выдержал, его только снесло вниз по склону на 70 метров. Люди в нем получили ушибы, но они живы, сумели выбраться из снежного завала и позвали на помощь.А вот другой дом, сделанный из бруса, разметало полностью. Погибли муж с женой и их малолетний ребенок. Спасателям удалось извлечь живым только старшего, 14-летнего сына.Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ).Вот что уже известно к этому часу. Во-первых, строения не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная». Они была построены гражданами, вступившими в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта». А земля, на которой их возвели, была выделена в аренду администрацией города Норильска.Во-вторых, разрушенный лавиной дом (как и все остальные здесь) был построен самовольно. Погибший глава семьи много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию.За два дня следователи уже допросили около 30 свидетелей и очевидцев. Провели обыски в нескольких подразделениях администрации города, изъяли документы, которые могут относиться к делу. Все они направлены на экспертизу.- В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оперативных служб, ответственных за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеорологических явлений в виде схода лавин в горной местности Норильска, - прокомментировали в пресс-службе краевого следкома. Добавив, что проверят и чиновников, которые передали земельный участок в аренду любителям горнолыжного спорта в лавиноопасном месте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе пошли в гости к соседям, поэтому остались живы: история чудом спасшейся под сошедшей лавиной семьи из НорильскаДмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе турбазы «Гора Отдельная», где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось (подробнее).«Успел завернуться в одеяло»: как удалось выжить мальчику из попавшей под лавину в Норильске семьиПрошло двое суток после трагедии в Норильске, когда в ночь с 8 на 9 января на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина и погребла под собой семью Поповых – предпринимателя Владислава, его жену Марию и сына Вениамина. Единственный, кого удалось спасти, это 14-летнего сын Макар (подробнее).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).