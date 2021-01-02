Застенчивая тихоня с белыми ресничками и царским именем… Парсон-рассел-терьер по кличке Клеопатра (Клепа) для хозяев стала живой игрушкой: набаловались и с легкостью бросили. А что потом? Пронзительную историю собаки рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры группы «Белый Бим».Она началась несколько лет назад в Норильске. Как уже писала «КП», здесь часто попадают на улицу (или в приют) породистые собаки. В каком-то смысле город закрытый – туда можно попасть только по воздуху. Многие хорошо зарабатывают, в отпуск летают на «материк», оттуда – в жаркие страны. А, возвращаясь, нередко привозят с собой щенков модных пород. Натешатся, пока малыши растут, а потом начинается: «собака пакостит», «что-то аллергия полезла», «а мы вообще переезжаем на материк, заберите пса». Отдают, продают или просто выставляют за дверь. Только вот бежать собаке некуда – вокруг тундра, звери… Голодно, стужа под -50. Так и замерзают на улице породистые отказники. Растерянные, дрожащие, «бывшедомашние» (как их принято сейчас называть).Если сравнивать с ними, Клепе, можно сказать, повезло. Из семьи, где она в одночасье стала никому не нужной, малышка попала на передержку.Ласковой, смирной, не привыкшей отстаивать себя, ей было тяжело. К тому же другие обитатели ее не приняли – показывали зубы. Вся в покусах, забивалась в уголок вместе с любимой игрушкой и ждала-ждала-ждала. По-своему, по-собачьи верила: ее заберут, хозяин в пути.Сработало: судьбой Клео занялись волонтеры из общества «Белый Бим». Два человека, а за несколько лет смогли спасти сотни собак и кошек. Связывались с породниками в других городах, переправляли отказников самолетом на материк. И там им подыскивали новый дом.Так Клепа оказалась в Санкт-Петербурге, ее приняли активисты «Фонда помощи бездомным животным, попавшим в беду». Они насмотрелись на самых разных собак с разными характерами, но тут поразились:«Клепа просто чудо. Как от нее можно было отказаться, почему? Робкая, часами может играть сама с игрушками. Но тянется к человеку, соскучилась по любви и нежности. Очень любит детей, особенно девочек – жила в семье, где малышка детсадовского возраста. Уравновешенная, неагрессивная к другим собакам и кошкам. Туалет на отлично – на улице. Впрочем, может сходить и на пеленку. За что ее так?!».... Клепа прибыла в Питер в конце марта. За три месяца пережила предательство хозяев, передержку в большой компании собак, перелет в багажном отсеке, операцию (ее стерилизовали, но воспалился шов), лечение… Но не озлобилась – осталась любящей, с открытым сердцем.И чудо случилось. В начале апреля 2020-го одна из кураторов «Фонда помощи» Анастасия (она незадолго от этого взяла себе еще одного норильского скитальца – Боя) забрала Клео на передержку. И совсем скоро нашла для нее настоящую семью.«И сейчас ребенок счастлив, - говорят волонтеры. – В новом году радует нас приветами из нового дома. А что нам еще надо?».За помощь в подготовке публикации «Комсомольская правда – Красноярск» благодарит группы «Белый Бим» (Норильск) и «Фонд помощи бездомным животным, попавшим в беду» (Санкт-Петербург).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Рыдал, боясь, что его снова бросят»: история преданного пса, которого сдали в приют после рождения ребенкаГрозный вид и нежнейшее сердце… Стаффордширского терьера Басю хозяева без сожаления сдали в приют после того, как в семье родился ребенок. Был домашний – стал ничей, историю собаки рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры общества «Белый Бим» (подробнее).Был скелетик – стал рулетик: 6 удивительных историй собак, у которых круто изменилась жизньТой-терьера Масяню подобрали на улице в мороз. Английского бульдога отбили в промзоне от напавшей своры собак. Слепую мопсиху Юсю вообще отыскали на чердаке, как она туда попала, загадка. Все это – отказники из Норильска, преданные своими хозяевами (подробнее).