Был скелетик – стал рулетик: 6 удивительных историй собак, у которых круто изменилась жизнь

Элвиса привезли из Норильска. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

Той-терьера Масяню подобрали на улице в мороз. Английского бульдога отбили в промзоне от напавшей своры собак. Слепую мопсиху Юсю вообще отыскали на чердаке, как она туда попала, загадка. Все это – отказники из Норильска, преданные своими хозяевами.

Скажете, такое сегодня сплошь и рядом? Но не в их случае. Самый северный город в России, зимой тут до -60, а то и холоднее. У собаки, тем более домашней, шансы выжить на улице нулевые. «Норильск – город, закрытый… природой, со всех сторон тундра. Можно только улететь самолетом, - говорят местные. – Зато приезжих у нас толпы, едут зарабатывать. Они, а еще те, кто возвращаются из отпуска – с материка – часто привозят щенков. Породистых, денег не жалеют. А, наигравшись, выставляют за дверь: «везде гадит», «ребенок родился», «переезжаем». Отправляют на самовыгул, дарят знакомым, избавляются любыми путями. И собака оказывается в ловушке, деться из которой некуда – не в тундру же бежать. Вот в чем драма».

Когда тебе не все равно

- В какой-то момент я стала обращать внимание, как много породистых собак на улице, - признается 46-летняя норильчанка Лилия Соловьева. – У нас семейный бизнес – сеть зоомагазинов, сама всегда держала собак, пуделей. Конечно, мне было не все равно.

Так и появился «Белый Бим», общество помощи бездомным животным. В 2011 году это была целая команда, потом остались самые стойкие – Лилия и ее подруга Марина Тунда. Первым делом наладили связи с группами помощи породистым собакам – в Москве, Питере, Красноярске, Кемерове… («Породники» они такие, своих не бросают). Начали переправлять отказников на материк – там им подыскивали новых хозяев. А перед этим лечили, стерилизовали, оформляли документы. Что-то собирали, но, в основном, за свои средства. За 10 лет спасли сотни жизней. Говорят: «Нет повести счастливее на свете, когда находят дом собачьи дети!».

Домик на ножках не конкурент

Пока находишь дом для одного, выгоняют еще троих. Так что каждый пристрой – почти чудо.

Рыжая такса Ася была обычной бродяжкой. Хорошо хоть, на улице оказалась летом, а оттуда попала к зоозащитникам из «Белого Бима». Ее откормили, подлечили и переправили в северную столицу.

Ася, такса-бродяжка из Норильска. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

Там Аське нашли новую семью. Забитого бездомыша стало не узнать – королева.

- Привыкнув к тому, что ее любят, Аська расслабилась, - рассказывают волонтеры. – Носится за собственным хвостом, устраивает заплывы в озере. А как-то даже навела порядок в квартире: на глазах у изумленных домочадцев «доела» простыню. Но ругать ее не стали, просто пожурили, слишком настрадалась раньше. Больше всего Аська любит валяться на диване с молодым хозяином и смотреть мультфильмы. А недавно в доме появилась черепаха. Такого диковинного существа собака еще не видела. Но понаблюдав, выводы сделала: домик на ножках безобиден, можно жить дальше. Главная тут она.

Только посмотрите, какой она стала! Фото: группа Долгий путь домой.

Мочит пятки в водопаде

Черную бульдожку Жожу хозяева привязали к столбу на трассе между Норильском и турбазой. Собака ждала несколько часов, а потом перегрызла поводок – побрела на остановку. Покараулив там, кинулась обратно: вдруг вернулись, поедем домой? Не вернулись…

Такой нашли Жожу. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

Позже выяснилось: Жожку бросили не просто так, у нее онкология. А лечить владельцы, по-видимому, не хотели. Зоозащитники оплатили операцию, поставили питомицу на ноги. А дальше она полетела в Питер.

Кожа и кости, к тому же опухоль. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

- Сначала на передержку, а потом и в семью. Мы запустили платную рекламу и откликнулись мама с дочкой-подростком. Горели желанием помочь. Дали шанс на новую жизнь для мадам Жожо. Она дома в бабьем царстве, любимка. Много путешествует, нам прислали фото: стоит в водопаде на острове, пяточки мочит. Как и не было ничего. Только счастье, тихое счастье.

Жожа после операции и переезда в Питер. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

Из «усыпалки» в Финляндию

От 5-летнего Фродо тоже отказались владельцы. Готовы были даже усыпить, лишь бы собаки в доме не было.

Фродо первый день в новой семье. Фото: Милена Шенье.

- Живой скелетик, когти не стрижены, таким он поступил к нам. Кожа в плохом состоянии, а у голых собачек за ней нужно ухаживать, как мы за лицом. На еду набрасывался, мел все подряд, к туалету приучен не был. Но характер… Когда его забрали, всю дорогу обнимал девушку-куратора. И ему повезло: наш лысик нашел себе семью в Финляндии. Эта страна стала для него родной с момента заточения в усыпалке Норильска. Фродяхин пересек границу и оказался дома. Там его обожают – кормят от пуза, мажут кремом. А он и рад – загорает на солнышке, в прямом смысле слова, катается, как сыр в масле. Красавчик!

Фродо освоился и загорает на грядках. Фото: Милена Шенье.

Лимузин для таксы

Удивительно, как меняется собака, нашедшая дом, говорят зоозащитники из «Белого Бима». 10-месячный той-терьер Элвис – затравленный взгляд, торчащие ребра – стал таким модником.

Элвиса только привезли из Норильска. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

- Как он форсит: обожает наряжаться в яркие комбинезоны и всячески позировать на публику. Просто уникум, ходит и виляет попой перед посторонними людьми, - рассказывает владелица. – Ну что, имя обязывает – звезда! Заполняет собой все пространство. Даже в машине хочет сидеть только на моих коленях.

Элвис в новом наряде. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

А тигровый таксеныш Тай вместе на пару закадычным другом Робином (той же породы) разыграл целое представление. В день юбилея новых хозяев решили, что белый лимузин подан персонально для них. Не мешкая, оккупировали роскошное авто и наотрез отказались выходить. Понятно, хвостатых пассажиров высадили, зато как повеселились юбиляры.

Настоящий модник. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

Секси-Степка

Француза Степку вытурили на улицу по причине… сексуальной озабоченности. Парень пытался «окучить» все, что движется. Озадаченные хозяева решили сразу: кастрировать негуманно, надо найти ему подружку. Но все-таки сдались - выгнали.

Степку подобрал случайный прохожий, взял на передержку, связался с волонтерами. Однако сидеть дома один пес не хотел ни в какую – скучал, устраивал концерты – выл. Соседи кинулись к участковому, тот принялся выписывать штрафы. Пришлось подключаться «Белому Биму» - забрали, кастрировали. И пса как подменили.

А это любвеобильный Степка, уже нашел новую семью. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

- Сейчас он в Питере. Настоящая собака-обнимака, без всяких там подтекстов. Любит играть с игрушками, догонялками, толкалками. И главное – ни к кому не пристает.

В 14 лет стал брать барьеры

Старые собаки – тема отдельная, говорят волонтеры. Был у нас уиппет (это как гончая) Памир, 14 лет, из хорошего питомника. И вот оказался никому не нужен: слабое сердце, больные зубы. Подобрали его чуть не с улицы, с обмороженными ушами.

Памир. Фото: Белый Бим, группа в соцсетях.

- По итогу Памир забрала к себе женщина из Москвы, шестой собакой, у нее левретки, уиппеты. Уезжал несчастным. Мы зубки ему почистили, челюсть подлечили – улетел. Такой, знаете, старичок… И вот новая хозяйка присылает нам видео: он там барьеры, брал, представляете? Перепрыгивал через них только так. Носился по парку. Прожил в Москве года два – хозяева пылинки сдували. Но заболел, рак, пытались лечить в лучших клиниках, у лучших врачей, но увы… И все же Памир подарили два года настоящей жизни. Он умер счастливым.