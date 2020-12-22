«Рыдал, боясь, что его снова бросят»: история преданного пса, которого сдали в приют после рождения ребенка

Слева - Бася в Норильске, брошенный хозяевами. Справа - в новом доме. Фото: группы "Белый Бим", "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

Грозный вид и нежнейшее сердце… Стаффордширского терьера Басю хозяева без сожаления сдали в приют после того, как в семье родился ребенок. Был домашний – стал ничей, историю собаки рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры общества «Белый Бим».

Она началась в Норильске, а закончилась за тысячи километров – В Санкт-Петербурге. Мало кто знает, в заполярном городе на улицу каждый год выбрасывают породистых собак. Привозят щенков в Норильск, закрытый самой природой (туда можно добраться только самолетом), а потом начинается: «песик па-а-акостит», «у нас пошла аллергия», «возвращаемся на материк». И питомец отправляется за дверь, только вот деваться некуда – кругом тундра, вечная мерзлота. Верная гибель.

Верил, его заберут

«Так было и с Басей Норильским, - говорят зоозащитники. – Правда, сдали его в приют. Хозяйке было неудобно гулять с собакой и с коляской. Такие случаи каждый раз поражают. Кто на Луну отлетает, кто от аллергии помирает. Но сейчас не об этом».

Басе было всего три года: молодой, веселый, активный… Первое время не мог осознать, что стряслось. Верил, его вот-вот заберут. А потом сломался.

«Он потух, - поняли волонтеры. Нет ни грусти, ни радости. Нет эмоций, это страшно. Его бросили, он не нужен, и он это знает. Сначала сидел и ждал. А в какой-то момент перестал. Было жутко - подходишь, а он не реагирует».

Таким - потерянным, ненужным, он прилетел в Питер. Фото: "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

Казалось, с каждым днем пес уходил дальше и дальше. Туда, возврата откуда нет. И вдруг произошло невероятное.

… У команды «Белого Бима» (фактически это два человека – Лилия Соловьева и Марина Тунда, они спасли в Норильске сотни животных) налажены связи с группами помощи породистым собакам в разных городах. Переправляют отказников на материк самолетом, там им ищут новых хозяев.

Псу пришлось сменить две передержки. Фото: "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

И вот судьбой Баси заинтересовались породники общества «Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам».

Так сибирский отказник очутился в северной столице. «Восхитительный Бася с космическими уХами прилетел в июне 2019-го, - вспоминают питерские зоозащитники. - Огромный, голубого цвета и спокойный, как танк».

Но, увы, за короткое время Бася сменил две передержки. На одной его не приняли живущие в доме коты, на другой – пес. Волонтеры поражались: «Парень оказался очень нежный и трепетный. Никакой агрессии. Моментально привязывается к человеку, ходит хвостиком и не отпускает. Боясь, что его снова бросят, начинал рыдать. Басечка очень нуждается в человеке!» И человек появился.

Стал похож на блестящий кабачок

«Скиталец наш, ушастик норильский вернулся обратно в стационар. И тут, о чудо! Позвонила девушка Полина и сказала, что ее мама хочет познакомиться с Бастером, но опыта совершенно нет. До Басика у Светланы была китайская хохлатая. Куратор аккуратно предупредил уже мчавшихся практически в ночи Полину и Светлану, что Басик, ну, не очень маленький. Но, когда он вышел, покорил сердца мамы и дочки. Устоять не смогли, рискнули взять. И спустя сутки мама Света уже не представляла свою жизнь без Бастера», - продолжают активисты.

А здесь Басенька уже счастливый, с "мамой Светой". Фото: "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

Понятно, без казусов не обошлось. «Залез слоник на балконе на диван, а обратно никак, маловат балкончик. У Светланы дома лежит шкурка на полу, и Басик радостно прикусывая шкурку, начал с ней играть… Бедная мама Света, даже очки чуть не улетели от такой наглости. Но надо отдать должное Басику, он очень хорошо чувствует человека и понимает, что можно, а что нельзя. Очень радует, что парень оттаял, ласкается, прыгает и даже робко целуется».

Теперь он дома. Фото: "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

Вскоре пес совсем обжился. Новая хозяйка чуть ли не пылинки с него сдувает. Прошла с Басей всех врачей – он хромает на переднюю ногу. Заботится, как о ребенке: замерз – покупает комбинезон, зачесался (у него после прежней жизни аллергия) – покупает специальный корм. Потому что любит, по-настоящему.

«Они нашли друг друга. Бастер – ласковый и дружелюбный, этакий увалень-тюлень. Странно, но, казалось бы, неуклюжий и огромный, очень аккуратно ходит дома среди статуэток и около стеклянного стола», - радуются волонтеры.

У Баси есть свой человек, хозяйка, настоящая. Фото: "Амстафф. Команда Питер. Помощь питбулям и стаффам".

А знакомые подмечают: Бася был таким… побитым молью бруталом. И стал похож на блестящий кабачок. Отъел брюшко, пришлось даже посадить его на диету. Любовь творит чудеса!

- Все, как в сказке! С Новым годом тебя, Бася Норильский, - передает команда «Белого Бима».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Был скелетик – стал рулетик: 6 удивительных историй собак, у которых круто изменилась жизнь

Той-терьера Масяню подобрали на улице в мороз. Английского бульдога отбили в промзоне от напавшей своры собак. Слепую мопсиху Юсю вообще отыскали на чердаке, как она туда попала, загадка. Все это – отказники из Норильска, преданные своими хозяевами (подробнее).