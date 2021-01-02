Тот случай, когда все решают секунды… Марина Горчукова из Хакасии стала очевидицей страшного ДТП, в котором погибла молодая мама и была тяжело ранена ее 5-летняя дочка Катя. Казалось, девочка уходила на глазах, но ее смогла вернуть к жизни случайная свидетельница трагедии.… Эта история началась полтора года назад – в июне 2019-го. Марина Горчукова возвращалась домой с прогулки, разговаривала по телефону. И вдруг грохот. От неожиданности выронила мобильник, оглянулась, а там – авария, жуткая.Искореженный автомобиль такси, крики, кровь… Позже она узнает: пассажирами тогда были мама и дочка. От страшного удара женщина погибла на месте, а малышку выбросило из салона. Упала на клумбу, ударилась головой о бордюр.Марина (а она работает психологом в отделе полиции) тут же подбежала. Хотела вызвать скорую, но мобильник, как назло, не включался. Помог прохожий – набрал 03. Опустилась на колени: на траве перед ней лежала маленькая девочка. Живая, поняла Марина. Ребенок захрипел, потом затих. Остановилось дыхание – начали синеть губы.Ждать неотложку было невозможно – на то, чтобы спасти малышку оставались минуты. И она смогла: сбросила оцепенение, начала делать искусственное дыхание – так, как их учили в университете. Раз-и-два-и-три-и-вдох! Раз-и-два-и-три-и-вдох!Потеряла счет времени, и тут крик – девочка задышала. «Я лежала с ней на клумбе, разговаривала, держала за ручку, целовала, - рассказывала Марина. – А сама думала: только не умирай, живи! Когда подъехала скорая, девочка так крепко сжала мою руку, что пришлось отгибать по пальчику. И тогда я поняла: ребенок должен жить – такая в нем была сила».… Когда Катю увезли в реанимацию, она звонила туда каждый день. И всякий раз ответ был один: состояние тяжелое, делаем, что можем. А в один из дней Марина, наконец, услышала: «Будет жить!». Конечно, не смогла сдержать слез.Спустя несколько месяцев Катя вместе с папой, Николаем, приехала в гости к спасительнице. Мужчина подарил Марине огромный букет цветов – за то, что отстояла его малышку. А Катя призналась: считает ее своим ангелом-хранителем.Марина Владимировна долго уговаривала их не рассказывать об этом случае. Но отец девочки настоял, хотел, чтобы о поступке полицейского психолога узнали все. И неважно, что с момента аварии прошло полтора года.… На днях Марину наградили. Ей вручили благодарственные письма от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексея Еремина и уполномоченного по правам ребенка в Хакасии Ирины Ауль.- Для меня главное, что Катя живая, что у нее все хорошо, - признается Марина Горчукова. – Мы постоянно на связи, я ей звоню. Катюша потеряла маму. Слава Богу, что у нее есть отец, она очень сильная девочка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Услышала голос сына»: 10-летний мальчик из Красноярского края спас себя и маму из тонущей машины10-летний Костя из Красноярского края на вид – обычный мальчика, каких много. Улыбчивый, с хитрым прищуром. Но в минуту смертельной опасности он не растерялся, сумел спасти себя и маму от гибели (подробнее).Сын настоял на смертельно опасной для себя операции, чтобы спасти маму от гибелиНастоящий мамин сын, герой… 29-летний Сергей Черняк из поселка Подгорный под Красноярском не побоялся рискнуть своей жизнью – отдал больше половины печени, чтобы спасти умирающую мать, рассказали в краевой клинической больнице (подробнее).