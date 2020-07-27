«Услышала голос сына»: 10-летний мальчик из Красноярского края спас себя и маму из тонущей машины

10-летний Костя из Красноярского края на вид – обычный мальчика, каких много. Улыбчивый, с хитрым прищуром. Но в минуту смертельной опасности он не растерялся, сумел спасти себя и маму от гибели.

Это было 25 июля. Днем в районе деревни Гремучая Падь автомобиль «Mazda Familia» на большой скорости скатился с дороги и упал в пруд. За рулем была 38-летняя Мария Петрушенко, а на заднем сидении, находился ее сын Костя. В тот миг, когда счет идет на секунды, женщина вдруг растерялась и впала в ступор. Вот что она помнит:

«Там дорога узкая, куст и поворот. Прижалась ближе к левому краю, но машину занесло, начало бросать по дороге. Не помню, на что нажимала, произошло все очень быстро, мы оказались в воде. Дверь с моей стороны заблокировались я думала, и остальные тоже, и, честно сказать, впала в ступор, ко всему уже была готова. И тут услышала голос сына, который окликает меня: «Мама!!!»».

- Мальчик каким-то образом сумел вовремя сориентироваться в ситуации, отстегнулся, открыл задние двери автомобиля, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Он вытянул маму через заднее сидение, через открытые двери, и сам выбрался из тонущей машины.

Мария и Костя вплавь добрались до берега. Машина к тому времени ушла на дно. Глубина в том месте около пяти метров.

Мокрые насквозь, они прошли пешком около четырех километров. Позвать кого-либо на помощь они не могли, телефоны утонули вместе с машиной. Голосовали проезжающим водителям. Но, увы! Никто не остановился, чтобы подвезти женщину с ребенком. Никто даже не подумал, что им нужна помощь. Дошли, справились, главное – живы! Мария сама не ожидала, что сын сможет так решительно действовать в сложной ситуации:

- Его никто особо плавать не учил. В подобных ситуациях он никогда не был. Может, что-то в школе проходили, не знаю. Он мне потом сказал: если бы я не выплыла, он бы за мной нырял.

Сам Костя себя героем не считает: «Я ведь не специально, я просто маму спасал…»