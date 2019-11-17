Сын настоял на смертельно опасной для себя операции, чтобы спасти маму от гибели

Настоящий мамин сын, герой… 29-летний Сергей Черняк из поселка Подгорный под Красноярском не побоялся рискнуть своей жизнью – отдал больше половины печени, чтобы спасти умирающую мать, рассказали в краевой клинической больнице.

Без пересадки не прожила бы полгода

Ирине Владимировне 53 года. И она погибала от печеночной недостаточности. У женщины – большая семья – муж, внук, трое сыновей, Сергей – старший.

Лечили, делали, что могли. Но в какой-то момент врачи огорошили: нужна пересадка. Без нее пациентка не проживет больше полугода. Ирину занесли в лист ожидания донорской печени. Но это не понадобилось. Как только Сергей узнал, что маме так плохо, сразу заявил: буду донором, у нас одна группа – первая.

Живи, мамочка! Фото: краевая клиническая больница Красноярска.

- Ты же понимаешь, что это огромный риск? - пытались втолковать ему врачи. Каждый 200-й родственный донор в мире погибает, есть такая статистика. Тут и риск смерти, и осложнения, и инвалидность, все возможно. Или печень может просто не подойти.

Но мужчина стоял на своем: донором для мамы буду я. Привык принимать сложные решения – работает руководителем в стройкомпании. К тому же Сергея поддержала его девушка, Соня:

- Осознавала, без донорской печени мама Сережи неизбежно погибнет. Я армянка, у нас очень сильна семейственность. Меня радует, что он так любит свою маму. Если что, я поступила бы также.

Потерял 12 килограммов

Перед операцией Сергея тщательно обследовали. Нашли хронический ринит, а в остальном – здоров. Ирине Владимировне было уже совсем худо: не вставала, мучили боли (печеночная недостаточность влечет за собой нарушение минерального обмена, у женщины были сломаны поясничные позвонки).

И вот в конце сентября в краевой клинической больнице Красноярска прошла операция. Первая родственная трансплантация печени.

- А фактически две операции, - поясняют в больнице. - В одной операционной хирург Дмитрий Ложкин, его ассистент Муслим Цокаев, анестезиолог Дмитрий Смердин, новосибирский хирург-гепатолог Иван Прошенников и операционная сестра Елена Силина проводили правую гепатэктомию (удаление печени – прим.ред.). В другой операционной Дмитрий Евдокимов, ассистенты Дмитрий Ложккин, Станислав Слабнин, анестезиолог: Алексей Скуратов, операционная сестра Елена Архипова удаляли печень, пораженную циррозом, и проводили трасплантацию родственной печени.

Чтобы спасти пациентку, работали две команды врачей. Фото: краевая клиническая больница Красноярска.

Сергей отдал маме больше половины своей печени – 60%. На языке операционного протокола: «В брюшную полость реципиента помещен консервированный трансплантат правой половины печени массой 760 граммов».

В первые дни было нелегко, вспоминал потом мужчина. Даже вдыхал с трудом. Похудел на 12 килограммов, жесткая диета. Впрочем, скоро он сможет вернуться к обычной жизни.

Кто-то хранил его – для мамы

Но главное – не это. А то, что мама пошла на поправку. Врачи буквально «выкарабкивали» ее, переживали, что печень не приживется. И только через 2,5 месяца после операции стало ясно: удалось! 29 лет назад мать подарила сыну жизнь, а теперь – он ей.

- Когда ждала первого ребенка, хотела девочку, – улыбается Ирина Владимировна. – А родился Сережка. Удивил меня открытыми глазами. Такой любознательный! Потом жили в деревне. Появились еще двое сыновей. А Сережка такой шебутной: то петарду в унитаз засунет, то в собачью будку залезет.

Когда-то мама подарила Сереже жизнь, а теперь - он ей. Фото: краевая клиническая больница Красноярска.

Отслужил на границе, потом стал строителем. У него даже есть медаль за возведение космодрома «Восточный». Обожает мотоциклы, купил себе Ямаху на 145 «лошадей». Но два года назад попал в ДТП – сломал ключицу. Правда, в больнице не лежал ни дня. Отказался от операции и сбежал из стационара. Ключица срослась криво, а больше – никаких последствий. Будто кто-то хранил его – для мамы, говорят близкие.

P.S.

На днях Ирину Владимировну выписали домой, в поселок Подгорный. Она будет жить, но на лекарствах, регулярно должна приезжать на биопсию печени. А еще у женщины – серьезные проблемы со спиной, ей потребуется помощь ортопеда и нейрохирурга.

Ирину Владимировну уже выписали домой. Фото: краевая клиническая больница Красноярска.

- Но самое важное – мама жива, - признается Сергей. – Даже, если, не дай Бог, не встанет на ноги, она все равно с нами. Лишь бы видеть ее глаза!