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Мэр Норильска объявил об отставке

Уход с поста Рината Ахметчина начали обсуждать еще на прошлой неделе, но тогда все опровергли
Ася ЖуковаАсяЖукова
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Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке.

Глава Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке. Об этом стало известно буквально только что - в понедельник вечером, 20 июля. К слову, возможный уход мэра с поста начали обсуждать еще на прошлой неделе. Однако было опубликовано официальное опровержение этой информации.

Что привело к отставке Рината Ахметчина? Сегодня губернатор Александр Усс провел совещание по ситуации с коронавирусом в регионе, в ходе которого, как говорит Ринат Ахметчин, ему было высказано недоверие со стороны властей.

Напомним, незадолго до этого мэр Норильска обратился за помощью в Заксобрание Красноярского края. Причина - сложная обстановка с распространением коронавирусной инфекции в заполярном городе. Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что, по данным минздрава, Норильск технически достаточно оснащен и готов к борьбе с вирусом. Однако в городе не хватало медиков - многие заболели. В связи с чем власти стягивают в Норильск специалистов со всего края.

Ахметчин также попросил оказать помощь городу - специалистами, оборудованием, медикаментами и открыть дополнительные койкоместа в инфекционных госпиталях. Депутаты создали рабочую группу, которая занялась всесторонним изучением ситуацию и вместе с минздравом разрабатывала ряд мер по поддержке города.

- Во время совещания мне высказали претензии, что эти проблемы должен был решать я, - заявляет Ахметчин. - Выразили недоверие моей работой. Поэтому я принял решение об отставке.

СПРАВКА «КП»

Ринат Ахметчин родился 21 апреля 1965 года.

В 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Горные машины и комплексы» (горный инженер-механик), в 2001 году – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «Юриспруденция» (юрист).

Начал работу в 1984 году дежурным слесарем по ремонту оборудования IV разряда участка самоходного оборудования Норильского шахтопроходческого треста. Затем работал проходчиком, электрослесарем по ремонту оборудования, мастером подземного участка на предприятиях Норильского горно-металлургического комбината.

1990-2006 годы – рудник «Таймырский»: дежурный слесарь по ремонту оборудования, механик подземного участка, начальник подземного участка, заместитель начальника отдела по работе с персоналом, заместитель директора рудника по персоналу.

2006-2008 годы – заместитель руководителя Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» по персоналу.

С 2008-2017 годы – генеральный директор ООО «Норильский промышленный транспорт».

21 сентября 2017 года на первой сессии пятого созыва Норильского городского Совета депутатов избран Главой города Норильска.

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Депутат городского совета Норильска и детский омбудсмен города Наталья Плотникова записала официальное обращение к властям Красноярского края. Женщина, у которой от коронавируса погиб сын, уверяет: положение в городе тяжелое - людей не госпитализируют, не хватает техники, нет КТ, рабочих рук. В минздраве ответили, что из 260 коек, работающих в двух инфекционных госпиталях города, занято 178. Из 36 коек с ИВЛ заняты 7. Это не говоря о 20 койках, которые оснащены системоу=й централизованной подачи кислорода. По уверениям министерства, в городе достаточно оснащения для борьбы с COVID-19 (подробнее).

портрет явления