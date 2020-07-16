Минздрав: в Норильск стягивают медиков для лечения больных с COVID-19

медиков стягивают в город из других районов Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат городского совета Норильска и детский омбудсмен города Наталья Плотникова записала официальное обращение к властям Красноярского края. Женщина, у которой от коронавируса погиб сын, уверяет: положение в городе тяжелое - людей не госпитализируют, не хватает техники, нет КТ, рабочих рук. В минздраве ответили, что из 260 коек, работающих в двух инфекционных госпиталях города, занято 178. Из 36 коек с ИВЛ заняты 7. Это не говоря о 20 койках, которые оснащены системоу=й централизованной подачи кислорода. По уверениям министерства, в городе достаточно оснащения для борьбы с COVID-19.

- Этих мощностей достаточно для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в стационарном лечении пациентам с коронавирусной инфекцией, - заверили депутата в министерстве. - В случае необходимости в короткий срок будут развернуты дополнительные 135 резервных коек.

Госпитализируют, действительно не всех - только тех, кому это необходимо по медицинским показаниям, на этот счет у врачей четкая инструкция. КТ нет, но есть рентген-аппараты и пульсоксиметрамы, томографы. Один томограф оставили для плановых больных, второй обслуживает нужды пациентов с коронавирусной инфекцией.

А чего действительно не хватает, и это важно - медиков. В минздраве признались, что многие сами заболели. Поэтому «скорую» приходится ждать дольше. Сейчас для борьбы с COVID-19 в Норильске привлекают медиков из других районов края.