Губернатор поручил главе Норильска соблюдать в городе масочный режим и социальную дистанцию

Александр Усс провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории региона. Одним из основных вопросов стало обсуждение эпидемиологической ситуации в Норильске и заслушивание доклада главы города Рината Ахметчина. Выбор главной темы неслучаен, ведь несколькими днями раньше в СМИ появилась информация об обращении мэра северного города к губернатору и Законодательному собранию Красноярского края о сложной ситуации в Норильске.

Речь шла о некорректной, по мнению мэра, статистике заболевших, недостатке обеспеченности необходимыми ресурсами и медицинским персоналом.

Ситуация с распространением коронавируса уже несколько месяцев на контроле региональных и федеральных властей, и главы на местах должны своевременно сообщать о внештатных ситуациях в своих территориях. За время пандемии от главы Норильска в адрес губернатора и краевого правительства не поступало никаких тревожных сигналов – ни письменно, ни устно.

Разбираясь в ситуации, участники заседания пришли к выводу, что представленные в обращении главы города данные о стремительном ухудшении ситуации в Норильске не соответствуют действительности.

По словам главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, на сегодняшний день в Норильске 436 подтвержденных случаев коронавируса (+17 за сутки). Это ниже аналогичных показателей по краю и городу Красноярску:

- Данные главы города о 832 случаях инфицирования, которые Ринат Вячеславович проверил пофамильно в соответствии с выданными больничными листами, является грубой ошибкой, поскольку больничные листы выдают также бессимптомным «контактникам» для недопущения дальнейшего возможного распространения инфекции, - пояснил Дмитрий Горяев.

По мнению главы Роспотребнадзора в Красноярском крае, сдерживать дальнейшее распространение инфекции поможет соблюдение жителями города масочного режима и социальной дистанции, особенно на объектах торговли, на остановках и в транспорте – то есть меры, которые находятся в полномочиях муниципалитета.

- Эффективность мер по сдерживаю коронавируса на две трети зависит от работы местной власти, - подчеркнул Александр Усс, обращаясь к главе города. - С учетом уехавших отпускников в Норильске осталось порядка 100 тысяч человек. При этом вы имеете огромное преимущество, это контролируемый аэропорт – и, тем не менее, заболеваемость у вас увеличивается. Чтоб это остановить, необходимо принять меры по соблюдению жителями санитарно-эпидемиологических мероприятий – масочного режима и социальной дистанции, а также подготовить обсерваторы и организовать тестирование для прибывающих в город.

КОНКРЕТНО

- Согласно подтвержденным данным, за все время коронавируса в Норильске 6 официально умерших от коронавируса. Что касается остальных летальных исходов, указанных в обращении Рината Ахметчина (более 20) – они произошли по причине пневмоний, не связанных с COVID-19, от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.

- Официально в медучреждениях Норильска трудятся 769 врачей, 2064 средних медработников, и обеспеченность медиками выше, чем в среднем по краю и в Красноярске. Правда, треть из них находится в отпуске.

- Краевой резерв медиков, согласившихся работать в инфекционных госпиталях Норильска, остался не востребован;

- Согласно нормативам Минздрава РФ, в пиковый период в Норильске должен быть резерв не менее 170 коек. В настоящее время организовано порядка 280 коек.

- Потребность в КТ обеспечена за счет частного центра КТ-исследований (услуга бесплатна, входит в ОМС).

- Тестирование пациентов на COVID-19 в городе проводят на базе лабораторий Норильской межрайонной детской больницы и филиала краевого Центра гигиены и эпидемиологии. За весь период проведено порядка 27 тыс. исследований, из них порядка 30% - работники градообразующего предприятия.