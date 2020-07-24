Красноярский край в числе регионов, куда направят больше всего средств из резервного фонда РФ на тушение пожаров

В Красноярском крае традиционно летом начинается сезон лесных пожаров. В прошлом году огонь охватил миллионы гектар тайги. Справиться удалось только с помощью военных.

В этом году Красноярский край вошел в число регионов, куда направят больше всего средств из резервного фонда РФ на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Рослесхоз. Помимо нашего региона в зоне риска Якутия, Бурятия, Забайкалье и Хабаровский край. Эти пять регионов получат на борьбу с лесными пожарами от 90 до почти 480 миллионов рублей. Всего же в субъекты РФ будет направлено 2,6 миллиарда рублей на эти цели. Больше всего средств получит Якутия.

Как ранее уже отмечали в Рослесхозе, лето 2020 года войдет в пятерку лет с самым высоким числом возгораний и сложностью тушения.

Будет усилена работа авиапатрулирования Фото: Виктор ЧАВАЙН

«Для успешной борьбы с лесными пожарами важнейшее значение имеет раннее выявление очагов пожаров и максимально оперативное тушение – буквально в первые сутки. Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо», - пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В Рослесхозе уточнили, что выделенные средства направят на мониторинг возгораний в лесах с помощью авиапатрулирования - 1,18 миллиарда рублей, а также на мероприятия по тушению лесных пожаров - 1,42 миллиарда рублей.

Напомним, в двадцатых числах июля фото лесных пожаров в Красноярском крае появились на официальном сайте Greenpeace. по данным организации, в последнее время наблюдается рост количества лесных пожаров. Экологи придерживаются мнения, что чаще всего лесные пожары - результат деятельности человека, а не сухих гроз.

Добавим, что по данным Лесопожарного центра за минувшие сутки в регионе ликвидировано три лесных пожара в Богучанском и Кежемском районах на площади около двух гектаров. К местам возгораний лесных пожарных и технику доставили 10 воздушных судов.

В Красноярском крае действует 5 лесных пожаров Фото: Виктор ЧАВАЙН

- По предварительным данным, причиной возгораний в Богучанском районе стали грозы, - сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра края. - В Кежемском районе пожар возник по вине населения.

По оперативным данным на утро 24 июля, на территории края действуют пять лесных пожаров на площади 24 гектара. Два из них уже локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

В Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах. Доступ людей в леса ограничен. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

ВАЖНО

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звоните на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 . Также можно отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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