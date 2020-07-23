2020-07-23T16:00:47+03:00
Общество

В «Гринпис» опубликовали кадры полыхающих лесов Красноярского края

В региональном минсельхозе говорят, что держат руку на пульсе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пожары в красноярской тайге Фото: Greenpeace, Юлия ПетренкоПожары в красноярской тайге Фото: Greenpeace, Юлия Петренко
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Фото лесных пожаров в Красноярском крае появились на официальном сайте Greenpeace. по данным организации, в последнее время наблюдается рост количества лесных пожаров. Территория распространения велика - помимо Красноярского края, они действуют в Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Иркутской области. Экологи «Гринпис» придерживаются мнения, что чаще всего лесные пожары - результат деятельности человека, а не сухих гроз. По их версии, пожары часто возникают у дорог или у берегов рек. Впрочем, есть и природные - результат сухих гроз.

Снимки на сайте организации появились несколько дней назад, 20 июля. В минслесхозе пояснили, что в этот день на территории края действовало 4 лесных пожара с общей территорией 300 гектаров. В министерстве утверждают, что ситуация под контролем. Однако специалистов смущает, что авторы снимков не отметили, на какой именно территории сняли действующий пожар.

Добавим, что по официальной информации на утро, 23 июля, в крае зарегистрировано 4 лесных пожара на территории 10,2 гектара. Горит лес в Богучанском и Кежемском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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