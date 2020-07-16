Шашлык-машлык: почему вместо нового здания Речного вокзала в Красноярске построили кафе

Набережная и Речной вокзал еще в доинстаграмную эпоху были любимой локацией для фото. Может, и не Италия, но арки и галереи здания впечатляют.

Так выглядит фасад Речного вокзала сейчасФото: Мария ЛЕНЦ

Однако вот уже несколько лет сам вокзал и территория рядом с ним как заговоренные – реконструкция, к которой у горожан было много вопросов, так и не закончена, освоение участка рядом с вокзалом тоже остановлено.

Здание приспосабливают для современного использованияФото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с заявлением о необходимости сноса на земле рядом с вокзалом кафе «Огонь».Но история началась еще этой весной.На днях больная для многих тема снова появилась в новостях. Вместо обещанного нового современного Речного вокзала появилось… летнее кафе-веранда (хотя, впрочем, чему мы удивляемся).

А так могла выглядеть набережная по проекту. Фото: Архитектурная мастерская «Первая линия»

- Иску, который сейчас подала прокуратура, предшествовала проверка, - рассказывает заместитель прокурора Центрального района Красноярска Максим Кобелев. – Мы запросили необходимые документы в Росреестре о правообладателях земельного участка и застройщике кафе. В администрации города мы проверили согласование выдачи разрешительных документов на это строительство, привлекли сотрудников службы по охране объектов культурного наследия, потому что кафе располагается рядом с объектом культурного наследия, Речным вокзалом.

Прогулки у серого забора в центре городаФото: Мария ЛЕНЦ

Земельный участок, где выросло кафе, принадлежит ООО «Крастехснаб-Западный». Это нам подтвердили и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений Красноярска. Помощник по связям со СМИ департамента Любовь Рязанова:

- Земля под кафе находится в частной собственности, город на нее прав не имеет. Но кто бы ни был собственником, земля должна быть использована с видом разрешенного использования.

Стеклянный купол смотрится эффектно! Фото: Архитектурная мастерская «Первая линия»

ООО «Крастехснаб-Западный» передал часть своей земли в аренду индивидуальному предпринимателю.

- Поэтому вопросы по строительству кафе возникли именно к нему, а не к собственнику. Проверка показала, что кафе относится к временной постройке, не капитальной. А в силу действующего градостроительного кодекса на возведение временного сооружения не требуется получение отдельного разрешения на строительство, - говорит Максим Кобелев. - Но предприниматель, который получил землю в аренду и стал строить кафе,был обязан согласовать работы на этом участке со службой по охране объектов культурного наследия.Ему разъяснили, что он нарушает требования закона. Предприниматель отказался добровольно удовлетворять и предварительное представление, и затем повторное. Поэтому прокуратура и заявила иск 6 июля.

А вот так могло выглядеть здание нового Речного вокзала. Фото: Архитектурная мастерская «Первая линия»

А вот когда снесут постройку, неизвестно. Гражданские процессы могут длиться месяцами, а то и годами.Зато работать кафе «Огонь» не должно.

- Это может быть долгий процесс, - говорит Максим Кобелев. - Как, например, с кафе «Кантри» в центре Красноярска. Кто бы мог предположить, что настолько все растянется. Или до сих пор устраняются нарушения в связи со сносом кафе на мосту рядом с Центральным парком: демонтировали, а мусор до сих пор не вывезли. В отношении кафе «Огонь» ситуация такова - любые работы на этом объекте запрещены – они не имеют права достраивать, вводить в эксплуатацию, торговать.

Правда, пока кафе не обращает внимания на запреты. Шашлыки дымятся, напитки рекой.

Вот так выглядит кафе сейчасФото: Мария ЛЕНЦ

16 июля пройдет очередное заседание. Если суд вынесет решение о закрытии, дальше будут действовать уже приставы.

Но и это еще не все: к собственнику земли тоже есть вопросы.В отношении руководителя ООО «Крастехснаб-Западный» заведено административное судопроизводство за нецелевое использование земельного участка...

Справка

В 2008 году возбуждено уголовное дело на ООО «Дива», которое на то время было собственником здания, по факту повреждения памятника истории и культуры. Реконструкция вокзала превратилась в большой скандал. Историческое здание потеряло свое «лицо»: арки западного крыла галереи были застеклены.

В 2011 году здание вокзала и право аренды на землю рядом с ним купило ООО «База Крастехснаб».

В 2014 году Росимущество продало участок федеральной собственности ООО «База Крастехснаб».

Сегодня земля принадлежит ООО «Крастехснаб-Западный».

В 2016 году собственник земли хотел построить на участке торгово-общественный комплекс. Город отказал. Тогда собственник решил, что это здание может стать новым речным вокзалом, потому что старое технически не может выполнять свои функции.

Шпиль старого Речного вокзала и купол возможного нового. Фото: Архитектурная мастерская «Первая линия»

В 2019 году при очередном обсуждении застройки набережной идею строительства нового вокзала поддержали, при условии доработки проекта.

И вот в 2020 году на месте грандиозного, со стеклянным куполом, судя по проекту, здания появилось… летнее кафе.

Работы в здании Речного вокзала продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ

Как вам стеклянный купол? Фото: Архитектурная мастерская «Первая линия»

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