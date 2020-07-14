Глава СК России взял на контроль дело о зверском нападении в Солнечном: 17-летняя модель битой избила соперницу

Избиение 21-летней девушки в Солнечном потрясает своей звериной жестокостью. Напомним, 26 июня на Светлова,5 компания девушек избила битой соперницу. Позднее оказалось, что особенно усердствовала одна из участниц драки, 17-летняя модель - девушка из благополучной обеспеченной семьи. Она пинала соперницу в голову, била битой, костерила на чем свет стоит бранными словами. Под конец избиения жертва выглядела практически полумертвой. Надо отметить, что Алина была не одна - еще три девушки просто наблюдали за происходящим и, как водится, снимали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787488" frameborder="0"></iframe> В ночь с 26 на 27 июня компания девушек избила битами соперницу на Светлова,5 в солнечном микрорайоне Красноярска.Видео: паблик Наш микрорайон Солнечный.! другой источник

Крики и звуки драки переполошили жильцов всех близлежащих домов. Один из мужчины вышел на помощь лежащей в шоке девушке. Все участницы этой истории побывали в эфире программы «На самом деле» (Первый канал), где при помощи экспертов в студии и детектора лжи вскрылись детали истории.

Оказалось, встречу девушек соперниц организовала подруга пострадавшей. Эксперты считают, что именно она спровоцировала драку девушек. Причем участницы происшествия (все, кроме избитой, несовершеннолетние - прим. Ред.) так и не поняли, что совершили преступление... Причиной конфликта стал 29-летний молодой человек, которого, собственно и не поделили участницы - с 17-летней девушкой он встречается с тех пор, как ей было 12! лет - это тоже выяснилось в студии.

Две соперницы Фото: стопкадр с видео Первого канала

После избиения пострадавшая сняла побои у медиков - все ее тело было в синяках, пострадала шея и ранее сломанная рука. Дело пока что находится в полиции, однако разбираться в клубке страстей и преступлений предстоит следователям СК. Глава СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

- ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия будет ходатайствовать о передаче материалов проверки из органов полиции в свое производство, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК России. - Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления доложить обо всех обстоятельствах случившегося.

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