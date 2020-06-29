Не поделили парня: зверски избившей битой красноярку в Солнечном оказалась 17-летняя девушка

Полицейские установили подозреваемую в зверском избиении красноярки в микрорайоне Солнечный (на улице Светлова,5). Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск», ею оказалась 17-летняя девушка:

- Причем она уже совершала имущественное преступление, мелкую кражу, но не подлежала по возрасту уголовной ответственности - уточнили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – На этот раз у нее произошел конфликт с малознакомой девушкой из-за молодого человека.

Напомним, расправа случилась в ночь с пятницы на субботу 26 июня. Жуткое видео опубликовали в группе «Наш микрорайон Солнечный». На нем дикая сцена: скорчившуюся на земле девушку избивает блондинка в черном. Сначала в ярости пинает в голову, потом добавляет – бейсбольной битой. И предъявляет: «Кто приезжал к (неразборчиво)? Чтобы тебя там не было!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787488" frameborder="0"></iframe> В ночь с 26 на 27 июня компания девушек избила битами соперницу на Светлова,5 в солнечном микрорайоне Красноярска.Видео: паблик Наш микрорайон Солнечный.! другой источник

Неподалеку стоят еще три девушки, они на стороне нападавшей. Сгрудившись, снимают расправу на видео. По словам местных жителей, если бы не вмешались соседи, все могло бы закончиться трагедией. Вняв их внушениям, подруги увели разбушевавшуюся блондинку. А жертва осталась лежать на детской площадке…

Как оказалось, это 21-летняя девушка, с нападавшей она едва знакома. Получила травмы. Сразу после ЧП написала заявление в полицию, там начали проверку. И через несколько часов вышли на след подозреваемой.

- Сейчас проверка продолжается, - пояснили «Комсомольской правде – Красноярск» полицейские. – Пострадавшую отправили на судебно-медицинское освидетельствование. Там определят степень тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, будут установлены роли других участниц конфликта, подруг нападавшей.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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В ночь с пятницы на субботу 26 июня в красноярском Солнечном - на Светлова,5 - компания девушек жестоко избила битами соперницу. Жуткое видео опубликовали в группе «Наш микрорайон Солнечный». На нем – дикая сцена – хотя автор снял только финал разборок (подробнее).