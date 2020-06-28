«Лежит полумертвая»: в красноярском Солнечном девушки с битами зверски избили соперницу

В ночь с пятницы на субботу 26 июня в красноярском Солнечном - на Светлова,5 - компания девушек жестоко избила битами соперницу. Жуткое видео опубликовали в группе «Наш микрорайон Солнечный». На нем – дикая сцена – хотя автор снял только финал разборок… (Сразу оговоримся: мы выкладываем ролик без звука, участницы конфликта через слово сыплют нецензурщиной – прим. «Комсомольская правда – Красноярск»).

Темноволосая девушка скорчившись лежит под качелями… Как могла, прикрыла голову руками. Платье задралось, но не поправляет – боится даже шелохнуться. Лишь бы больше не трогали… Над ней склонилась блондинка в черном. Похоже, она в ярости:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787488" frameborder="0"></iframe> В ночь с 26 на 27 июня компания девушек избила битами соперницу на Светлова,5 в солнечном микрорайоне Красноярска.Видео: паблик Наш микрорайон Солнечный.! другой источник

- Кто приезжал к (неразборчиво)? И чтобы тебя там не было!

Потом еще что-то выкрикивает и изо всех сил пинает «обидчицу» в голову. В ответ та даже не двигается. Видимо, страшно напугана. Неподалеку стоят еще три девушки, они на стороне нападавшей. Сгрудившись, снимают расправу на видео.

(Автор ролика тоже не делает попыток вмешаться, остановить избиение. Судя по голосу, это подросток). Наконец, начинают подавать голоса жильцы дома:

- Разбежались отсюда – быстро! – кричит какой-то мужчина.

- Девочки, угомонитесь, правда. Идите во двор, где живете, - подключается пожилая женщина. На часах – второй час ночи.

Однако не все так легко. Разгоряченные побоищем, участницы покрывают пострадавшую бранью, между делом замечая:

- Лежит полумертвая, не разговаривает.

Как видно, пассивность жертвы вызывает у них досаду. Тогда зачинщица-блондинка снова подлетает к лежащей на детской площадке. Лупит битой по телу, швыряет ее.

А потом самая активная участница расправы возвращается с битой. Фото: стоп-кадр видео паблика Наш микрорайон Солнечный.

- Совсем уже что ли (непечатное)? – активизируется один из очевидцев. – Сейчас выйду же, получите у меня!

Вняв угрозам, подруги спешно собирают вещи: бутылки, биты, сумки и убегают. Разбушевавшуюся блондинку приходится уводить. А жертва остается лежать на площадке…

… Это видео вызвало в соцсетях горячие споры. Одни ополчились на автора ролика, который ничем не помог, другие клеймили нападавших.

- Нужно не снимать, а спасать человека!

- Что за храбрецы? Когда мужчины стали такими трусами? А если бы вашу женщину били, вы бы тоже просто были сторонними наблюдателями?

- На видео, если бы женщина не сказала этим девочкам, они бы могли дальше бить, и убить девочку, оператор мог бы выйти с чем-нибудь.

- С детства здесь живу, всегда здесь такой беспредел творился. Зона отчуждения!

- Девчонок просто найдут и посадят.

- Около часа ночи я там проходил и видел этих девушек, было тихо, сидели, беседовали.

- Несколько вопросов: откуда бита, в сумочках носят? Или рядом живут и сходили за ней? Или не местные, приехали на машине поговорить, а в ней бита лежала?

- Откуда такая жестокость?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» в пресс-службе ГУ МВД России по краю, пострадавшая, девушка чуть старше 20 лет, уже написала заявление. Полицейскими начата проверка. В ходе нее будут установлены причины и виновники случившегося.