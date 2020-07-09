«Нас тут 700 человек»: на озере Шира в Хакасии устроили подпольную вечеринку во время пандемии

На озере Шира в Хакасии устроили подпольную вечеринку во время пандемии. Фото: интернет-ресурс "Бал дебютанток".

- Нас тут порядка 700 человек! Играет диджей из Москвы, - на курорте озеро Шира в Хакасии тусовщики устроили жаркую вечеринку во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил интернет-ресурс «Бал дебютанток». Притом что в Хакасии и по соседству – в Красноярском крае (откуда прибыло большинство отдыхающих) все еще действуют ограничительные меры: обязательный масочный режим, соцдистанция. Массовые мероприятия отменены везде, но…

Подпольная вечеринка с приглашенной звездой все же состоялась на Шира в ночь на субботу, 4 июля. Со всеми атрибутами: музыкой, коктейлями, танцами. Никакую дистанцию, понятно, никто не соблюдал. Вырвавшись на озера, все были в кураже… Что дальше?

Играет диджей из Москвы. Фото: интернет-ресурс "Бал дебютанток".

- Вскоре процентов 80 из участников вернулись в Красноярск, - иронически заключает «Бал дебютанток». – И в понедельник побежали на работу. Надо полагать, вирус, который не дает работать нашим фитнес-клубам и кафе, на целебных озерах Хакасии мистическим образом теряет злую силу и задорно кружит в танце отдыхающий народ.

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