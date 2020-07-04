2020-07-04T15:43:27+03:00
Происшествия

Повеселились с размахом: в Хакасии на корпоративе из сейфа украли 200 тысяч рублей

Похититель вернул деньги вместе с бутылкой шампанского
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии на корпоративе из сейфа украли 200 тысяч рублейВ Хакасии на корпоративе из сейфа украли 200 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии гендиректор одной фирмы устроил своему коллективу корпоратив во время коронавируса, в июне. Далеко ходить не стали – после работы накрыли столы прямо в офисе. Все свои, никого из посторонних. Однако на следующий день директор обнаружил, что из сейфа у него пропали более 200 тысяч рублей.

Попытки самостоятельно выяснить, кто причастен к исчезновению денег, успеха не принесли. И тогда вызвали полицию. Сотрудники на беседе с оперуполномоченным уголовного розыска как один уверяли: не виновны, к краже не причастны. Прямых улик не было. А вскоре к дверной ручке автомобиля начальника отдела продаж фирмы кто-то привязал пакет с частью похищенной суммы.

Затем курьер принес пакет, в котором была вторая часть денег и бутылка шампанского. Получается, похититель вернул все назад и вроде как извинился за доставленные неудобства. После этого полиция выяснила его личность – 36-летний сотрудник фирмы. На него завели уголовное дело, грозит до 5 лет лишения свободы.

Однако наказали и весь коллектив, участвовавший в той вечеринке – за нарушение самоизоляции. На всех выписали административный протокол, сумма штрафа в Хакасии за это составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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