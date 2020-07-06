Ураган на озере Маслеево 5 июля 2020: какие три ошибки допустили пострадавшие туристы

Бросали вещи, прыгали в машины, спасаясь от бури - 5 июля в Дзержинском районе (Красноярского края) на озере Маслеево шторм буквально снес палаточный лагерь, два человека погибли, больше десяти пострадали. Разбитых машин, унесенных палаток и шатров – не счесть. Стихия застала отдыхающих врасплох, налетела внезапно, а люди спали – была ночь. И все же, правильно ли действовали оказавшиеся в зоне бедствия люди, или какие ошибки допустили, - мы разобрали ЧП с профессионалом, руководителем региональной общественной организации «Красноярский молодежный корпус спасателей» - Верой Савиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/788904" frameborder="0"></iframe> Маслеево - было страшно.! другой источник

Ошибка 1: проигнорировали предупреждение от МЧС

- В последние годы все чаще у нас происходят разрушительные атмосферные явления. На нашей базе в Бирюсинском заливе в прошлый раз ураган тоже повалил огромные деревья. У нас, слава Богу, все обошлось. Как правило, после разборов таких происшествий выясняется, что люди знали о надвигающейся непогоде, но не придали этому значению. Так было с туристами в Приисковом, так и сейчас в Дзержинском.

Что надо было делать: во-первых, ориентироваться на прогноз погоды – МЧС делало рассылку о штормовом предупреждении с 3 по 5 июля. Во-вторых, наблюдать за погодой. Ни одна стихия не случается внезапно, что бы ни говорили. Ни с того ни сего, этому всегда есть предвестники*.

Туристы проигнорировали предупреждение МЧС. Фото: "ЧП Канск"

Ошибка 2: Разбили лагерь в лесу

- В момент бури деревья становятся не укрытием, а угрозой.

Что надо было делать:

Разбивать лагерь лучше на открытом пространстве, не ставить машины под деревьями и близко к воде. Располагаться возле одиноко стоящих деревьев тоже не стоит, из-за молнии, которую надо бояться всегда. Она всегда бьет в самую высокую точку на местности. Во время грозы лучше убрать все металлические предметы подальше и выключить телефон. И кстати, молния практически никогда не бьет в кустарники.

В момент урагана деревья становятся не укрытием, а угрозой. Фото: "ЧП Канск"

Ошибка 3: не правильно припарковали машины

Что надо было делать:

Машину ВСЕГДА парковать на выезд, чтобы в любой момент уехать и никак не впритык. Если во время грозы вы находитесь в машине, то в ней и следует оставаться до окончания бури. Если стихия застала на улице, то лучше найти какое-то углубление в земле или канаву и лечь в нее или просто на землю, подальше от деревьев и думать в первую очередь о своем спасении, ведь тот, кто может спасти себя, то спасет и других.

Еще совет: Всегда нужно брать с собой в палатку запасной фонарь, воду и одежду на смену.

И да, я накануне обратила внимание и на астрологический фактор: был парад планет и затмение. А это точно влияет на погоду на Земле.

ВАЖНО!

Предвестники бури

- Сильная духота накануне (после нее очень вероятно резкое изменение погоды).

– Почти полное стихание ветра.

- Внезапно наступившая тишина – птицы прекращают свое пение. Вот здесь точно стоит насторожиться.

Как правильно вести себя во время шторма 00:00 00:00

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